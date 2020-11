Chicago Fire 9×2: Brett descobre a verdade sobre Casey (RECAP)

O momento que esperamos por duas temporadas finalmente chegou no episódio 9×2 de Chicago Fire! Porém, o momento passou muito rápido e o final do episódio teve um clima agridoce, seguindo a intensidade do lançamento da temporada.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 9×2 de Chicago Fire

O romance de Casey e Brett continua sendo uma incógnita na série. Porém, por mais que suas idas e vindas possam parecer cansativas para os espectadores, não há como negar que a história faz sentido. Afinal, Brett evitava Casey por se sentir culpada ao se apaixonar pelo ex de sua melhor amiga. Mas, ao mesmo tempo, Casey e Dawson parecem ter seguido em frente.

A 9ª temporada de Chicago Fire provou que todo esse cuidado de Brett é válido, já que ela manteve a distância por medo de descobrir a verdade. Ela pergunta para o bombeiro se ele voltaria com Gabby caso voltasse para os Estados Unidos, e Casey responde que não fala com ela há algum tempo e não tem certeza de como as coisas seriam.

Enquanto isso, Brett confessou a Kidd que ela está apaixonada por Casey, mas que não quer ser sua segunda escolha. Afinal, ela sabe que merece alguém que realmente a valorize, embora seja doloroso pensar no homem que ama ainda apaixonado por sua ex.

Por mais doloroso que seja ver Brett descobrindo a verdade, ela fez a escolha certa ao manter a distância e cuidar de si mesma. Então, por mais agridoce que seja ver a possibilidade desse romance permanecer abstrata, ficamos felizes por ver a personagem crescendo e se sentindo autossuficiente.

Enquanto isso, Mackey também merece destaque no episódio. Sua vulnerabilidade quebrou um pouco da fachada de personagem durona e nos lembrou de como a profissão de bombeiro realmente é exigente.

Neste episódio, ela se questiona se realmente tem o que precisa para seguir a profissão. Segundo Mackey, ela sempre quis trabalhar em um departamento mais movimentado, mas o fluxo de trabalho começa a mexer com seus sentimentos.

Por mais que Brett diga que Mackey lidou bem com todas as situações com as quais se deparou, principalmente trabalhando ao lado de profissionais já experientes, ela continua se comparando ao colega de trabalho. Porém, Cruz a lembra que está tudo bem se ela não for perfeita, já que ninguém espera isso de nenhum dos bombeiros.

O que você acha que vai acontecer no próximo episódio de Chicago Fire? Deixe seu comentário abaixo!