Chicago Fire: veja como foi a estreia da 9ª temporada (RECAP)

Está preparado para descobrir os principais pontos da nova temporada de Chicago Fire? O episódio de estreia da 9 temporada foi ao ar ontem (11) e já está dando o que falar.

Os fãs da série já estão acostumados com primeiros episódios de peso e a 9ª temporada de Chicago Fire cumpriu suas expectativas. Foi um conjunto de drama, romance, suspense e, de quebra, um penhasco enorme entrou em cena!

Depois do final abrupto da oitava temporada, a 9ª temporada de Chicago Fire ainda teve que ser interrompida por causa da pandemia do coronavírus e precisou ser finalizada com três episódios a menos do que o planejado.

Felizmente, a espera acabou e deu tudo certo. Confira o recap do episódio!

O que esperar de Chicago Fire?

É oficial, a personagem Emily Foster (Annie Ilonzeh) não está mais na série. Isso fez com que Gianna Mackey e Sylvie Brett se juntassem para comandar a Ambulância 61. E o primeiro dia dessa nova dupla de trabalho foi tudo, menos tranquilo.

Logo depois de Boden dar uma introdução de como as coisas funcionam para a nova tripulante, já acontece o seu primeiro chamado: alguém teve uma overdose!

As coisas não estão tão simples quanto parece e o caso tem uma reviravolta: Joe, o irmão do homem que teve a overdose, coloca uma arma na cabeça de Brett e a ameaça dizendo que se o irmão dele morrer, ela morre também!

Ela toma o controle da situação e se recusa a recuar no atendimento, colocando o paciente na ambulância para atendê-lo e deixando Joe no meio da rua.

Enquanto isso, Cruz exagera um pouco em querer saber como Mack está, já que ela sempre quis fazer parte da 51 e eles cresceram no mesmo bairro. Na ida ao hospital, Brett e Mack conseguem dialogar bem, na medida do possível, e mesmo depois do irmão de Brett morrer, elas se recusam a tirar a ambulância de serviço.

Ainda no mesmo dia, Brett chega em casa e encontra a sua porta meio aberta. Ela liga para Casey no mesmo momento para ajudá-la a examinar o seu apartamento e ver se está tudo seguro. E está! Mas, por precaução, Casey se oferece para dormir no sofá. Eles passam a noite se divertindo e jogando Heads Up!

Porém, nada é tão simples assim em Chicago Fire. No dia seguinte, enquanto Gianna e Sylvie dirigem para atender uma outra ligação, o irmão do sobrevivente deste chamado arranca com a ambulância para a parte lateral de uma ponte e eles os joga para bater na calçada abaixo.

Quando falamos sobre fortes emoções e romance não estávamos brincando! Para assistir Chicago Fire, é preciso estar pronto.

Acompanhe os próximos episódios da 9ª temporada da série aqui no Minha Série!