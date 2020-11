Chicago PD 8×2: Atwater finalmente enfrenta Voight (RECAP)

A 8ª temporada de Chicago PD veio para provar que Atwater não apenas merece o posto de personagem que carrega toda a série, mas que também está elevando os episódios a um nível completamente novo. Afinal, em poucos minutos do episódio 8×2, ele já conseguiu virar o jogo com Kenny Nolan com maestria!

Confira o recap completo a seguir:

Mais detalhes do episódio 8×2 de Chicago PD

Desde que Atwater assumiu sua verdade e decidiu lutar contra o racismo, ele sofreu preconceito de praticamente todos os lugares. Quando isso começou a afetar sua família, ele percebeu que não poderia mais ficar quieto e só aguentar sozinho.

Nolan começou a dar ordens absurdas para tentar desvalidar Atwater que, por sua vez, conseguiu se manter firme. Então, ele começou a vencer seu chefe no próprio jogo, virando suas artimanhas contra ele. Quando Nolan diz que ele “não será mais um policial”, Atwater responde: “talvez eu não queira mais ser um policial”.

Esse foi, com certeza, um dos momentos mais satisfatórios deste novo episódio de Chicago PD. Eles estão à mesa de jantar e Atwater começa a dar uma descrição detalhada de como seria se Voight não desistisse, conseguindo dobrar seu superior, mas sem usar a força bruta.

Felizmente, Nolan sabe que o momento em que Atwater desistir de ser um policial será o momento em que o movimento antirracista vencerá a batalha. Além disso, Atwater deixa claro que “meu trabalho será ir atrás de você e destruí-lo”. Então, Voight finalmente dá para trás e admite que Atwater nunca vai parar de lutar pelo que acredita.

Porém, o problema é que as batalhas de Atwater em casa ainda parecem longe de acabar. Seus filhos se recusam a aceitar uma bola de basquete como presente, mostrando que ainda se incomodam com o seu trabalho.

Atwater espera que, ao fazer as coisas de forma diferente na delegacia, ele possa provar que mudanças positivas são possíveis e que ele pretende ser um policial melhor, não apenas para si e sua família, mas para toda a comunidade.

Os conflitos de Atwater, com certeza, foram o grande destaque do episódio 8×2 de Chicago PD e ainda devem render ótimas histórias conforme a série se aproxima do que está acontecendo na vida real, enquanto protestos contra o racismo e a violência policial continuam tomando conta dos Estados Unidos.

