Chicago PD: estreia da 8ª temporada discute racismo policial (RECAP)

Chicago PD fez seu retorno com a 8ª temporada da série e a tensão está mais elevada do que nunca! A relação da Unidade de Inteligência está complicada em dois eixos, tanto internamente, entre os membros, quanto de forma externa, com o público.

Como Atwater se recusa a modificar seu testemunho, ele começa a achar que algo de ruim está para acontecer, principalmente no que diz respeito a Doyle e seus comparsas. Como descobrimos posteriormente, o pensamento de Atwater não era paranoia, já que ele e Ruzek acabam encontrando heroína implantada no carro como forma de incriminá-lo.

Apesar disso, os acontecimentos não acabam por aí. Confira o recap e entenda o que mais aconteceu na estreia da 8ª temporada de Chicago PD!

Mais detalhes do episódio 8×1 de Chicago PD

A situação de Atwater é complicada, mas Ruzek alivia um pouco a tesão demonstrando total apoio a ele e deixando-o livre para entender melhor como pretende lidar com toda aquela situação. Atwater acaba voltando atrás e diz que os dois homens não eram realmente criminosos.

A Unidade de Inteligência em si é colocada contra a parede quando a superintendente, interpretada por Nicole Ari Parker, evidencia que Voight não está administrando bem a equipe, trazendo resultados abaixo do esperado.

Quanto à reação do público, as coisas andam igualmente complicadas. As testemunhas se mostram cada vez mais relutantes em cooperar com o time, chegando até mesmo a jogar um garrafa em Ruzek – que quase revida por impulso, mas é segurado por Burgess, que definitivamente não quer arriscar perder sua carreira, algo cada vez mais propenso a acontecer.

Mesmo já tendo sofrido anteriormente, Atwater ainda não está livre. Ele é abordado por dois policiais após, supostamente, ultrapassar um sinal vermelho. Como dá para perceber, toda a situação parece ter sido montada para apreender o policial com as drogas implantadas, mas, felizmente, ele tinha encontrado-as antes.

Apesar de tudo, Atwater ainda quer fazer as coisas do jeito que considera certo, mesmo após falar com Voight e perceber que não terá nele uma fonte de suporte.

Conforme o episódio de estreia da 8ª temporada de Chicago PD se encaminha para o fim, só fica mais evidente que todo o foco em Atwater ainda está longe de acabar, pois nos últimos instantes vemos o policial ser atacado do lado de fora de casa.

A série está trazendo uma discussão importante sobre racismo de forma crua e dolorosa, mas essencial para que o público possa discutir mais sobre esse tema tão latente na sociedade.