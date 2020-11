Chile vence Peru com dois de Vidal, conquista primeira vitória e se aproxima do ‘G-4’

Nesta sexta-feira (13), o Chile conquistou a sua primeira vitória nas eliminatórias sul-americanas. Em compromisso pela 3ª rodada, em Santiago, os comandados do ex-Flamengo Reinaldo Rueda venceram o Peru por 2 a 0, com dois gols do meio-campista Arturo Vidal, e somaram três pontos importantes na disputa.

Após tropeços contra Uruguai e Colômbia, os chilenos enfim somaram seu primeiro resultado positivo. E o primeiro gol anotado pelo meio-campista da Inter de Milão saiu aos 19 minutos do primeiro tempo, após uma verdadeira bomba de fora da área de Vidal, que marcou um golaço.

O segundo gol chileno também saiu na primeira etapa, aos 34 minutos. Vidal aproveitou sobra na área e, com oportunismo, voltou a balançar as redes para a sua seleção. Com o resultado, o Chile foi a quatro pontos e subiu para a sexta colocação, agora a apenas dois pontos do Uruguai, que abre o G-4 das eliminatórias. Já o Peru, somou a sua segunda derrota e segue em 8º com apenas um ponto.

Arturo Vidal foi o grande nome do Chile na vitória sobre o Peru nas Eliminatórias Getty Images

Chile 2 x 0 Peru

GOLS: Arturo Vidal (CHI)

CHILE: Bravo; Isla (Castro), Paulo Díaz, Maripán e Beausejour; Pulgar (Baeza), Arturo Vidal, Orellana, Piñares (Echeverría) e Meneses; Felipe Mora (Alexis Sánchez). Técnico: Reinaldo Rueda

PERU: Gallese; Advíncula, Miguel Araujo, Abram e Trauco; Yotún, Tapia, Carrillo, Edison Flores (Marcos López) e Aquino (Cueva); Raul Ruidíaz (Lapadula). Técnico: Ricardo Gareca

– O Chile conquistou a sua primeira vitória nas eliminatórias

– O Peru segue sem vencer nas eliminatórias

– Apesar da derrota, o Peru teve 52% de posse de bola contra 48% do Chile

– Foram 10 finalizções do Chile contra 8 do Peru

Próximos jogos

As duas equipes retornam ao gramado na terça-feira pelas Eliminatórias

Terça-feira, 17/11, 18h*, Venezuela x Chile

Terça-feira, 13/10, 21h30*, Peru x Argentina

*horário de Brasília