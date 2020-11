Christian McCaffrey retorna ao Carolina Panthers contra o Kansas City Chiefs

O running back Christian McCaffrey retorna neste domingo. Boa notícia para os fãs do Carolina Panthers – e aqueles que têm o jogador em seu time do fantasy. McCaffrey não joga desde a semana 2, quando sofreu lesão no tornozelo.

McCaffrey retorna quando os Panthers se preparam para enfrentar o Kansas City Chiefs, no domingo (8), às 15h.

Apesar da ótima notícia com o retorno de McCaffrey, os Panthers deverão enfrentar o desafio sem offensive tackle Russel Okung. Outros três nomes, incluindo o novato Jeremy Chinn, sensação nesta temporada, são dúvidas por estarem lidando com problemas de contusão.