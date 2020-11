Chuva ‘causa’ em treino oficial, Mercedes fica para trás, e Lance Stroll é pole para o GP da Turquia

Um cachorro conseguiu chamar a atenção das câmeras no momento mais duro do treino oficial para o GP da Turquia, na manhça deste sábado (14), quando uma forte chuva causou duas interrupções, que justas somaram quase uma hora. Mas o momento mais divertido para os fãs de Fórmula 1 foi a pole position, que ficou nas mãos de Lance Stroll, nos dez minutos finais da sessão.

O piloto canadense da Racing Point jamais havia conquistado a mais alta posição no grid de largada. Ele fez isso com um show na pista, mostrando como se deve usar os pneus intermediários, e registrou 1min47s765.

Não foi sorte. O companheiro dele, o mexicano Sergio Pérez, que ficou a maior parte do Q3 na liderança, támbém flertando com a primeira pole da carreira, acabou em terceiro, com a marca de 1min49s321.

Max Verstappen, Red Bull, largará em segundo. Ele fez 1min48s055, e não parecia feliz.

Já Lewis Hamilton, que lidera o Mundial de F1 (282 pontos), ficou com a sexta posição no grid de largada, em um sábado bastante morno para um piloto do calibre dele.

E pensar que nos minutos iniciais do treino oficial, com a forte chuva no circutio de Istambul, a cena que parecia que marcaria o sábado seria a do cachorro invasor, que correu tranquilamente e livremente, sem riscos à própria vida.

A prova acabara de ser interrompida por causa da forte chuva em Istambul. A primeira pausa foi mais longa, durando 45 minutos. A segunda foi menor, cerca de cinco minutos. Isso tirou a emoção do Q1 e deixou o Q2 apenas protocolar, embora com as eliminações dos dois pilotos da Ferrari e da McLaren (veja mais abaixo). No fim, a sessão valeu mesmo pelo ótimo Q3.

A largada do GP da Turquia, pela 14ª etapa do Mundial, será às 7h10 (de Brasília) de domingo.

Stroll vibra com primeira pole position da carreira na F1 CLIVE MASON/POOL/AFP via Getty Images

Confira o grid de largada do GP da Turquia

1) Lance Stroll, Racing Point – 1min47s765

2) Max Verstappen, Red Bull – 1min48s055

3) Sergio Pérez, Racing Point – 1min49s321

4) Alexander Albon, Red Bull – 1min50s448

5) Daniel Ricciardo, Renault – 1min51s595

6) Lewis Hamilton, Mercedes – 1min52s560

7) Esteban Ocon, Renault – 1min52s622

8) Kimi Räikkönen, Alfa Romeo – 1min52s745

9) Valtteri Bottas, Mercedes – 1min53s258

10) Antonio Giovinazzi, Alfa Romeo – 1min57s226

Eliminados no Q2

11) Lando Norris, McLaren – 1min54s945

12) Sebastian Vettel, Ferrari – 1min55s169

13) Carlos Sainz, McLaren – 1min55s410

14) Charles Leclerc, Ferrari – 1min56s696

15) Pierre Gasly, AlphaTauri – 1min58s556

Eliminados no Q1

16) Kevin Magnussen, Hass – 2min08s007

17) Daniil Kvyat, AlphaTauri – 2min09s070

18) George Russell, Williams – 2min10s017

19) Romain Grosjean, Hass – 2min12s909

20) Nicholas Latifi, Williams – 2min21s611