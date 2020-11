Cielo abre 146 novas VAGAS de EMPREGO no Brasil; veja os cargos

A Cielo, empresa de tecnologia e serviços para o varejo, faz saber aos interessados a abertura de 146 vagas de emprego. As oportunidades são para diversos cargos no país.

Além do salário, a Cielo oferece vale-refeição, vale-alimentação, vale-transporte, assistência médica, assistência odontológica, previdência privada e seguro de vida.

“A Cielo procura profissionais com muita energia, foco no resultado, na satisfação dos clientes e, acima de tudo, apaixonado pela área comercial, com a pretensão de inovar e protagonizar transformações nesse momento difícil, mas histórico para o mercado”, diz o presidente Paulo Caffarelli.

Cargos e lotação das vagas

Consultor de Negócios

Executivo de Comercial Hunter

Executivo de Contas

Gerente de Relacionamento Comercial

Gerente Estadual

Supervisor Consultor de Negócios

As vagas de emprego estão disponíveis nos estados de Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Sergipe, Santa Catarina, Pará, Roraima, Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Ceará, Maranhão, Amapá, Alagoas, Tocantins e Amazonas.

Inscrição

Os interessados em uma das vagas devem cadastrar currículo no site de recrutamento da empresa.