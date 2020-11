Ciência: 3 mitos comuns sobre Darwin

Charles Darwin é celebrado como o mentor da Teoria da Evolução e da Seleção Natural. Entretanto, algumas crenças comuns sobre o cientista são grosseiramente simplificadas e muitas delas estão simplesmente erradas. Confira a seguir alguns dos mitos mais comuns sobre Darwin.

Evolução “descoberta” de Darwin

Como todos os cientistas, Darwin baseou-se na pesquisa de muitos cientistas que vieram antes dele. Até os antigos filósofos criaram histórias e ideias consideradas a base da evolução. Então, por que Darwin recebe crédito por ter criado a Teoria da Evolução? Ele foi o primeiro a publicar não apenas a teoria, mas também evidências e um mecanismo (seleção natural) de como a evolução acontece.

Deve-se observar que a publicação original de Darwin sobre seleção natural e evolução foi, na verdade, um artigo conjunto com Alfred Russel Wallace, mas depois de conversar com o geólogo Charles Lyell, Darwin rapidamente deixou de escrever um resumo e publicar seu trabalho indiscutivelmente mais famoso sobre o Origem das espécies.

A teoria de Darwin foi aceita imediatamente

Os dados e escritos de Charles Darwin foram compartilhados em 1858 na reunião anual da Linnaean Society of London. Na verdade, Charles Lyell quem reuniu o trabalho de Darwin com os dados publicados de Alfred Russel Wallace e os incluiu na agenda da reunião. A ideia de evolução por meio da seleção natural foi recebida com uma recepção morna, na melhor das hipóteses.

Darwin ainda não queria publicar seu trabalho, pois ainda estava juntando as peças para apresentar um argumento convincente. Um ano depois, ele publicou Sobre a Origem das Espécies.

O livro, que estava repleto de evidências e postulando sobre como as espécies mudam ao longo do tempo, foi aceito mais amplamente do que a publicação original das ideias. No entanto, ele ainda encontrou alguma resistência e iria editar o livro e adicionar mais evidências e ideias várias vezes até morrer em 1882.

Charles Darwin era ateu

Ao contrário da crença popular, Charles Darwin não era ateu. Na verdade, a certa altura, ele estava estudando para se tornar um clérigo. Sua esposa, Emma Wedgwood Darwin, era uma cristã devota e estava muito envolvida com a Igreja da Inglaterra. As descobertas de Darwin mudaram sua fé ao longo dos anos, entretanto.

Em cartas escritas por Darwin, ele se descreveria como “agnóstico” perto do fim de sua vida. Grande parte de sua mudança na fé se enraizou na longa e dolorosa doença e morte de sua filha, não necessariamente em seu trabalho com a evolução. Ele acreditava que religião ou fé era uma parte importante da existência humana e nunca ridicularizou ou invejou ninguém que quisesse acreditar.

Muitas vezes ele foi citado como tendo dito que havia a possibilidade de algum tipo de poder superior, mas ele não seguia mais o Cristianismo e doía-lhe não poder acreditar em seus livros favoritos da Bíblia: os Evangelhos. A Igreja Unitarista liberal realmente abraçou Darwin e suas ideias com elogios e começou a incorporar as ideias da evolução em seu sistema de crenças.

