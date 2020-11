Cientistas afirmam reverter o envelhecimento das células humanas

Um estudo publicado na última quarta-feira (18) na revista Aging pode provocar tanto impacto quanto a descoberta da fonte da juventude: pesquisadores da Universidade de Tel Aviv, em Israel, conseguiram reverter o processo de envelhecimento das células humanas, e também aumentar o comprimento dos telômeros.

Os telômeros são estruturas com sequências repetidas de DNA “presentes nas extremidades livres dos cromossomas, que garantem a sua replicação e estabilidade”. Dessa forma, cada vez que uma célula se replica dentro do nosso corpo, outra mais jovem morre, justamente porque os telômeros ficam cada vez mais curtos.

De acordo com o investigador-líder do projeto, o médico Shair Efrati da Universidade de Tel Aviv, a equipe percebeu que mudanças no ambiente externo podem afetar as alterações celulares centrais que ocorrem ao longo do processo de envelhecimento.

Metodologia da pesquisa

No estudo, os participantes permaneceram sentados por 90 minutos dentro de uma câmara de oxigênio hiperbárica (OHB), durante cinco sessões. O processo foi repetido uma vez por semana durante três meses, e fez com que os telômeros se prolongassem em 20%.

Embora a amostra seja muito pequena, envolvendo 35 adultos saudáveis, com idade superior a 64 anos, o fato de a oxigenoterapia hiperbárica ter sido capaz de alongar os telômeros faz com que a matéria mereça ser objeto de investigações posteriores.

A oxigenoterapia hiperbárica é um processo terapêutico no qual um paciente é submetido à inalação de oxigênio puro em uma pressão maior que a pressão atmosférica, dentro de uma câmara hermeticamente fechada com paredes rígidas. O tratamento é normalmente indicado para combate a infecções e cicatrização de feridas que não se curam mesmo com tratamento adequado.

Os telômeros

Como acontece com todos os cromossomos humanos, também os telômeros se copiam a si mesmos todas as vezes que uma célula se divide. Porém, a cada replicação, pequenos fragmentos de código da própria ponta da sequência não são incluídos na nova cópia, deixando o novo cromossomo mais curto do que o anterior.

Telômeros mais curtos deixam esses cromossomos mais vulneráveis e também mais sujeitos a risco de mutações perigosas, normalmente relacionadas com a idade, como o câncer, por exemplo. Embora o processo de envelhecimento não esteja diretamente relacionado com o encolhimento dos telômeros, essas sequências de proteínas e DNA estão relacionadas à saúde do ser humano.

Num comunicado à imprensa, Efrati explicou que “telômeros mais longos correlacionam-se com um melhor desempenho celular” e que a correta compreensão do encurtamento dessas estruturas é “considerada o Santo Graal da biologia do envelhecimento”.

A conclusão do estudo foi de que, não apenas a OHB pode induzir efeitos senolíticos (antienvelhecimento) importantes, como aumentou de forma significativa o comprimento dos telômeros, e conseguiu eliminar células senescentes nas populações em envelhecimento.