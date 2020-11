Cientistas descobrem forma inédita de gerar cores

Uma pesquisa publicada na revista Advanced Optical Materials por cientistas australianos faz uma revelação inédita para nossos olhos humanos: existem cores vivas ao nosso redor que ficam ocultas sob a iluminação ambiente, mas podem ser observadas quando a luz é refletida da superfície de um filme.

Essas cores, que ninguém havia percebido antes, foram obtidas através de um efeito produzido pelo professor Eser Akinoglu e seus colegas da Universidade de Melbourne, na Austrália. Eles fizeram uma espécie de “sanduíche” com uma película muito fina de nitreto de silício e outra um pouco maior, de alumínio metálico, com um forte campo elétrico entre elas.

Em seguida, eles iluminaram esse sanduíche, e produziram uma interferência óptica através da interação de diferentes ondas de luz na superfície do material. Isso fez surgir cores brilhantes que não podem ser explicadas nem pela química (composição do material) e nem pela física (no que se refere à estrutura física do material). Assim, mudando a iluminação, a cor do material também muda.

Por que isso acontece?

Fonte: Jasmine Lynch/DivulgaçãoFonte: Jasmine Lynch

A maioria das coisas que enxergamos tem uma determinada cor porque cada uma delas absorve apenas parte do espectro solar. Mas alguns objetos, e também animais, criam cores baseando-se em variações da sua forma, que são chamadas cores estruturais.

Cores estruturais são criadas por difração, ou seja, são cores “físicas”, pois não existem pigmentos coloridos. Como na cauda do pavão macho dançando, a cor é o resultado de efeitos ópticos gerados por interferência, difração e espalhamento em estruturas nanométricas presentes nas penas, ou seja, as cores mudam dependendo de onde observamos.

Se o dispositivo de Akinoglu e sua equipe for observado sob luz normal, ele funcionará como espelho, refletindo quase toda luz visível. Porém, quando iluminado só por um feixe direcional de luz, ele produzirá cores vivas e como de um arco-íris. Isso pode ter aplicações em tecnologias de detecção e dispositivos de segurança.