Circuito Penedo de Cinema começa hoje (23) com programação on-line e presencial

Em meio a convidados especiais, programação vasta e reabertura do Cine São Francisco, o maior evento alagoano de cinema inicia hoje à noite sua décima edição com responsabilidades frente à pandemia.

As graves consequências da pandemia de COVID-19 para o setor cultural e artístico impulsionaram os esforços do Circuito Penedo de Cinema em seguir garantindo o acesso democrático e o fomento à produção audiovisual brasileira. Com ainda mais responsabilidades, o evento inicia hoje uma vasta programação gratuita que se desenrola até o domingo (29) em formato híbrido (presencial e virtual) com mostras de filmes, debates, oficinas, palestras, rodas de conversa, conferências, apresentações artísticas e muito mais.

Para tanto, foi elaborado um rígido protocolo sanitário que inclui capacidade de salas reduzida a 30%, distanciamento social, distribuição de máscaras, disponibilização de álcool 70% e várias outras medidas de segurança.

Nesta noite, a cerimônia de abertura do Circuito oficializa a reinauguração do Cine São Francisco após 27 anos do encerramento de suas atividades originais. O espaço nasceu em 1959 e logo entrou para o calendário cultural nacional mediante os tradicionais festivais de cinema brasileiro, tornando-se o mais importante cineteatro do Nordeste. Agora, após recente revitalização, o local é palco de um marco memorável para a cena da cultura alagoana: 10 anos de Circuito Penedo de Cinema.

Com início às 18h30 de hoje, a solenidade inaugural tem como destaques a homenagem ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF) e o lançamento da campanha em celebração aos 60 anos da UFAL. Em seguida, é dado início à Mostra de Longa Metragem Nacional com exibição de Aqcua Movie, precedida por um bate-papo entre o diretor Lírio Ferreira, a produtora Chica Mendonça e o ator Antonio Haddad.

A mesma mostra segue até o encerramento do evento oferecendo bate-papos e projeção de ainda mais filmes: Piedade, com presença do diretor Claudio Assis, dos atores Matheus Nachtergaele e Mariana Ruggiero e da produtora Luana Assis; Três Verões, com a diretora Sandra Kogut e os atores Daniel Rangel e Jéssica Ellen; Jackson: Na Batida do Pandeiro, com o diretor Marcus Villar, o produtor Heleno Bernardo e o editor Thiago Marques; e o alagoano Cavalo, com os diretores Werner Salles e Rafhael Barbosa.

Também há destaque para a Noite de Cinema Alagoano, iniciada com a exibição de curtas-metragens selecionados por curadores da Mostra Sururu de Cinema Alagoano, que acontece todos os anos em Maceió, e seguida pela projeção de Cavalo, obra de repercussão nacional, com bate-papo entre os realizadores.

O Circuito ainda conta com as tradicionais mostras competitivas: o 13º Festival do Cinema Brasileiro, o 10º Festival de Cinema Universitário de Alagoas e a 7ª Mostra Velho Chico de Cinema Ambiental. Neste ano, os filmes concorrentes estão disponíveis no site para exibição e votação durante todo o período de realização do evento (23 a 29 de novembro). Também de modo virtual, estão, na íntegra, os filmes que compõem a Mostra de Cinema Infantil.

Além disso, a Mostra Cineclubista, com funcionamento na Praça 12 de Abril entre 24 e 28 de novembro, exibe filmes com classificação indicativa livre a partir das 19h. No mesmo local, ocorre a Feira de Empreendedores Culturais, iniciada na segunda-feira (23) e encerrada no domingo (29).

Completando a lista de atrações, está o 10º Encontro de Cinema Alagoano, que se configura como braço acadêmico do Circuito e promove diversas ações: apresentação oral de pesquisas, oficinas de roteiro e valor de mercado audiovisual, debates sobre obras filmográficas, painéis a respeito do mercado cinematográfico e rodas de conversa acerca de cinema e sociedade.

Para conferir a programação na íntegra, acesse: www.circuitopenedodecinema. com.br