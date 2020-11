Circuito Penedo de Cinema emite nota após interdição do Cine São Francisco

Nesta terça-feira (24), o Corpo de Bombeiros efetuou auto de interdição no Cine São Francisco, local onde estava acontecendo alguns eventos híbridos do Circuito Penedo de Cinema 2020. Após essa impedição, a organização do evento resolveu se manifestar sobre o ocorrido.

Confira a nota na íntegra:

NOTA DE ESCLARECIMENTO PARA IMPRENSA

O Circuito Penedo de Cinema vem a público informar que, por determinação do 6º Grupamento de Bombeiros Militar de Penedo, o Cine São Francisco foi interditado por tempo indefinido e, consequentemente, toda a programação traçada para acontecer em seu espaço interno até o domingo (29) está suspensa.

A decisão em nada se relaciona com a atual epidemia e foi prontamente acatada pelo evento, que confere total credibilidade ao trabalho do corpo de bombeiros em garantir a segurança e o cuidado com a vida do público, de artistas, realizadores e todos os profissionais envolvidos na organização.

Neste momento, é importante lembrar que o Circuito nasceu da busca pela retomada dos grandes festivais ocorridos na cidade com trajetória marcada por encarar a produção audiovisual como instrumento de luta, no intuito de valorizar o patrimônio cultural alagoano e nacional em diálogo com a educação, bem como incentivar a realização artística.

São 10 anos de resistência e muito trabalho constituindo o braço histórico da cidade de Penedo com vistas a fomentar a crença no acesso democrático à arte e na liberdade de expressão sem qualquer tipo de demagogia ou restrição de pauta, trazendo à luz debates fundamentais para o nosso tempo.

Entendemos e compartilhamos o desejo do povo penedense de ter o Cine São Francisco em pleno funcionamento, mas pedimos compreensão neste momento, uma vez que as adversidades não impedirão a continuidade do evento, já que as mostras permanecem acontecendo normalmente na Praça 12 de Abril. Inclusive, todos os curtas-metragens selecionados para as mostras podem ser assistidos pelo site oficial do Circuito.

Assim, seguimos nossa trajetória disseminando (agora, também no ambiente virtual) arte e cultura de maneira democrática.

Assessoria