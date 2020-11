Circuito Penedo de Cinema iniciou sua programação de 2020 na reabertura do Cine São Francisco.

Com grande carga simbólica, a noite desta segunda-feira (23) promete ficar gravada na memória do povo penedense e na cena cultural alagoana. Isso porque a solenidade de abertura do Circuito Penedo de Cinema, em seu marco de 10 anos de resistência, oficializou a reinauguração do histórico Cine São Francisco após 27 anos do encerramento de suas atividades originais.

Em meados da década de 70, com os tradicionais festivais de cinema, o cineteatro logrou-se como espaço crucial de fomento à sétima arte, permitindo à cidade de Penedo assumir contornos definitivos de polo cultural reconhecido nacionalmente.

Sob comando de Chico de Assis, a cerimônia responsável por dar início a uma vasta programação traçada até o domingo (29) recebeu público reduzido em função da pandemia, com adoção de diversas medidas sanitárias, como distribuição de máscaras e disponibilização de álcool 70%.

No palco, o professor universitário e coordenador geral do evento, Sérgio Onofre, abriu a série de discursos da noite ressaltando os impactos do Cine São Francisco para o país. Em suas palavras: “Acho importante destacar este espaço como impulsionador da economia local, mas é também um equipamento cultural que não merecia estar fechado. Há 14 anos, a UFAL se instalou aqui e pudemos identificar no povo um desejo forte pela volta dos festivais. Esse sentimento nos levou à proposta atual do Circuito”.

Também subiram ao palco o diretor técnico do Sebrae em Alagoas, Vinícius Lages; o vice-presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, Maciel Oliveira; a representante da Secretaria de Estado da Cultura, Teresa Machado; o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão; a vice-reitora da UFAL, Eliane Cavalcanti; e o reitor da UFAL, Josealdo Tonholo.

Tonholo aproveitou a cerimônia para declarar a obra de construção do campus de Penedo por meio de licitação pública já realizada pelo BNDES. Além disso, as seis décadas de existência da universidade foram pontuadas mediante exibição de uma campanha institucional cujo slogan celebra “60 anos construindo união”.

Finalizando a abertura do Circuito, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco convocou todos à preservação de fauna e flora ribeirinhas com a exibição da campanha “Velho Chico Vivo”, ressaltando que cuidar da natureza é cuidar da saúde e da qualidade de vida da população.

Após a solenidade inaugural, o público ainda pôde curtir a Mostra de Longa Metragem Nacional, introduzida por um bate-papo sobre o filme Piedade, entre o diretor Lírio Ferreira, a produtora Chica Mendonça e o ator Antonio Haddad. Em seguida, a obra foi projetada e encerrou a primeira noite do evento, que segue com a semana repleta de atividades totalmente gratuitas.

Para conferir a programação na íntegra, acesse: www.circuitopenedodecinema. com.br