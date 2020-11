Civilização Maia: Como eles viam o sol, a lua e os planetas

Os antigos maias eram astrônomos ávidos, registrando e interpretando todos os aspectos do céu. Eles acreditavam que a vontade e as ações dos deuses podiam ser lidas nas estrelas, na lua e nos planetas.

Desse modo, se dedicaram a fazer isso, e muitos de seus edifícios mais importantes foram construídos com a astronomia em mente. O sol, a lua e os planetas – Vênus, em particular – foram estudados pelos maias.

O apogeu da astronomia maia ocorreu no século 8 d,C, a saber, e os guardiões do dia maias publicaram tabelas astronômicas rastreando os movimentos dos corpos celestes nas paredes de uma estrutura especial em Xultun, Guatemala, no início do século 9.

Os maias e o céu

Os maias acreditavam que a Terra era o centro de todas as coisas, fixo e imóvel. As estrelas, luas, sol, assim como os planetas eram deuses. A interpretação de seus movimentos se baseavam em deuses viajando entre a Terra, o submundo e outros destinos celestiais.

Esses deuses se envolviam muito nos assuntos humanos e, por isso, seus movimentos eram observados de perto. Muitos eventos na vida dos maias foram planejados para coincidir com certos momentos celestiais.

Por exemplo, uma guerra pode ser adiada até que os deuses estejam no lugar, ou um governante pode ascender ao trono de uma cidade-estado maia apenas quando um certo planeta é visível no céu noturno.

Deus do Sol

O sol era de extrema importância para os antigos maias. O deus do sol maia era Kinich Ahau.

Ele consistia em um dos deuses mais poderosos do panteão maia, considerado um aspecto de Itzamna, um dos deuses criadores maias. Kinich Ahau brilharia no céu o dia todo antes de se transformar em um jaguar à noite para passar por Xibalba, o submundo maia.

Em uma história do livro do conselho Quiche Maia chamado Popol Vuh, os heróis gêmeos Hunaphu e Xbalanque se transformam no sol e na lua.

Algumas dinastias maias afirmavam ser descendentes do sol. Os maias eram especialistas em prever fenômenos solares como eclipses, solstícios e equinócios, bem como em determinar quando o sol atingia seu ápice.

A Lua na mitologia maia

A lua era quase tão importante quanto o sol para os antigos maias. Astrônomos analisaram e previram os movimentos da lua com grande precisão. Tal como acontece com o sol e os planetas, as dinastias muitas vezes afirmavam ser descendentes da lua. A mitologia maia geralmente associava a lua com uma donzela, uma velha e / ou um coelho.

A principal deusa maia da lua era Ix Chel, que lutou contra o sol e o fez descer ao submundo todas as noites.

Embora temível, essa civilização a considerava padroeira do parto e da fertilidade. Ix Ch’up era outra deusa da lua descrita em alguns dos códices; ela era jovem e bonita e pode ter sido Ix Chel em sua juventude ou de outra forma.

Um observatório lunar na ilha de Cozumel, a saber, marca a ocorrência da paralisação lunar, o movimento variável da lua pelos céus.

Vênus e os planetas

Os maias conheciam os planetas do sistema solar – Vênus, Marte, Saturno e Júpiter – e rastreavam seus movimentos.

De longe, o planeta mais importante para os maias foi Vênus, que eles associaram à guerra. Batalhas e guerras organizadas funcionariam para coincidir com os movimentos de Vênus, e guerreiros e líderes capturados também iriam para o sacrifício de acordo com a posição desse planeta no céu noturno.

Os maias registraram meticulosamente os movimentos de Vênus e determinaram que seu ano, em relação à Terra, não ao sol, tinha 584 dias, aproximando-se dos 583,92 dias que a ciência moderna determinou.

As estrelas

Assim como os planetas, as estrelas se movem no céu, mas, ao contrário dos planetas, elas permanecem em posição umas em relação às outras. Para os maias, as estrelas tinham menor importância para seus mitos do que o sol, a lua, Vênus e outros planetas.

Entretanto, as estrelas mudam sazonalmente e seu uso pelos astrônomos servia para prever quando as estações iriam e viriam, o que se mostrava crítico para o planejamento agrícola.

Por exemplo, a ascensão das Plêiades no céu noturno ocorre quase ao mesmo tempo que as chuvas chegam às regiões da América Central e do sul do México. A utilização das estrelas, portanto, surgia como mais prática do que muitos outros aspectos da astronomia maia.