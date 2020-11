Clássicos do vestibular: Dom Casmurro, de Machado de Assis

Dom Casmurro teve sua primeira edição lançada em 1900 e, desde então, é um dos maiores sucessos do renomado autor brasileiro Machado de Assis.

Conhecido por uma escrita complexa e cirúrgica, o autor apresenta o que se pode chamar de auto psicanálise de Bento Santiago, um homem do século XIX que viveu uma história de amor repleta de controvérsias e com um final trágico. Assim, na história, narrada unilateralmente pelo mesmo, ele alega ter sido vítima de uma traição entre sua esposa, Capitu, e seu melhor amigo, Escobar.

Enredo da obra Dom Casmurro

Durante os primórdios de sua vida, Bento morou na rua de Matacavalos, na cidade do Rio de Janeiro. Ali, acompanhado de sua mãe, Dona Glória, da prima Justina, de seu tio Cosme e do agregado José Dias, ele teve um infância e adolescência privilegiada e tranquila, até se apaixonar por sua vizinha, Capitu. Filha do Senhor Pádua e de Fortunata, Capitolina era uma garota pobre, mas muito inteligente, bonita e carismática.

Aos 15 anos, Bentinho se viu preso a uma promessa que sua mãe havia feito: enviar o filho ao seminário para dedicar sua vida à religião como padre. No período em que passou fora se preparando para o celibato, o jovem conheceu Escobar, com o qual logo desenvolveu uma forte amizade.

Após convencer a mãe de que não teria futuro na careira ecumeninca, Bentinho volta para casa, onde se casa com Capitu, sua amada de infância. Escobar, por sua vez, casa-se com Sancha, amiga de Capitu.

A problemática da história surge quando se instala um desconforto entre o Bento e sua esposa pois ainda não tinham filhos. Porém, tudo muda quando dois anos mais tarde Capitu dá a luz a um garoto, que recebe o nome de Ezequiel. Ao passo em que crescia, o pai, sempre ciumento e inseguro via no garoto a cara e o jeito do amigo Escobar. Isso desencadeia uma trama cheia de emoção, ambiguidade e desconfiança.

Anos após a morte de ambos, no leito da velhice, Bento decide escrever um livro com o objetivo de expressar toda sua tristeza e frustração e para exorcizar os fantasmas do passado que ainda o atormentavam.

