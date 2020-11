Clássicos do vestibular: Inocência, de Visconde de Taunay

Publicado pela primeira vez em 1872, o livro Inocência, de Visconde de Taunay, é uma obra que mescla elementos do naturalismo com o realismo. Desse modo, para muitos, o romance marca a transição para o naturalismo, pois traz o homem como produto do meio.

Enredo e características da obra

O romance Inocência é ambientado no Sertão de Santana do Paranaíba, e a história começa a ser contada em 1860. O enredo traz a história do romance de Inocência, filha de um mineiro rude e exigente chamado Pereira, com Cirino Ferreira dos Santos, chamado de Dr. Cirino. Apesar de se autodeclarar doutor, Cirino é um aprendiz de farmacêutico.

Por conta desse título inapropriado, Cirino recebe o chamado para ir até a casa de Pereira cuidar de sua filha adoecida. Lá, Cirino trata a moça que sofria de malária e acaba por se apaixonar por ela. A paixão é recíproca. No entanto, Inocência é prometida em casamento para Manecão, um homem de índole violenta escolhido por seu pai. Desse modo, o romance entre a moça e Cirino é inviável.

Assim, o obra conta as desventuras do casal e suas tentativas de ficar juntos. Contudo, Cirino acaba sendo morto por Manecão por conta de uma suposta desonra. Manecão mata o rapaz após buscar por Inocência e ouvir da moça que esta se recusa a viver com o noivo por conta de seu sentimento por Cirino.

Entre os principais personagens do romance figuram Martinho dos Santos Pereira (Pereira), Inocência, Tico, Maria Conga, Major Martinho de Melo Taques, Manecão, Antônio Cesário, Guilherme Tembel Meyer, José Pinho (Juque) e Cirino.

A obra traz, desse modo, uma série de valores dos sertanejos por meio de um relato da vida do povo do sertão brasileiro, com tom documental e realismo descritivo. Além disso, o autor se vale do acaso em diversos momentos para compor o enredo. O romance traz ainda elementos como o sofrimento, a simplicidade, o amor, a honra e a escravidão por meio das características dos personagens.

