Clássicos do vestibular: Sagarana, de Guimarães Rosa

João Guimarães Rosa (1908 – 1967) foi um dos mais importantes escritores brasileiros, tendo escrito uma das obras mais imponentes da literatura brasileira, o romance Grande Sertão: Veredas. Assim, para muitos, Guimarães Rosa é o maior escritor do século XX. Entre as suas obras figura ainda o livro Sagarana, publicado pela primeira vez em 1946.

Características da obra

Além de ser o primeiro livro de contos do autor, é também a sua primeira obra publicada nesse formato, desse modo, Sagarana é o seu livro de estreia. Com o conjunto de nove contos longos, o livro traz textos que podem ser categorizados como novelas. Todos os contos se situam no sertão de Minas Gerais, no entanto, não se trata apenas de uma obra de caráter regionalista. Os contos têm a questão regional, mas o autor aborda ainda o universal, de modo que questões sobre as relações sociais e a mistura do real com o mágico têm seu espaço nos textos.

Guimarães Rosa teve experiências de viagens pelo sertão brasileiro e nessas viagens registrou muitos elementos da cultura e da fala das pessoas. Desse modo, os narradores dos textos em Sagarana seguem uma linha criada pelo autor, cujo marco é a oralidade, com elementos fortes de coloquialismo próprios do falar sertanejo. Além disso, a maioria dos contos é narrada em terceira pessoa, com exceção dos contos “Minha Gente” e “São Marcos”, ambos narrados em primeira pessoa.

O tempo usado nos contos de Sagarana segue o tempo psicológico dos personagens, de modo que há uma certa linearidade e, como mencionado, a maior parte das histórias se passa no interior de Minas. Outros estados recebem menção na obra, mas com menor relevância.

Nessa obra, Guimarães já trazia a sua linguagem diferenciada, com um jogo de palavras que buscava romper com o automatismo da língua escrita. Desse modo, a linguagem com palavras criadas pelo próprio autor é repleta também de poesia. Além disso, a paisagem do sertão se torna uma das personagens principais do livro.

