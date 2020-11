Classificação de Custos e Controles

Classificação de custos e a importância das planilhas financeiras

A classificação de custos faz parte da gestão financeiro dentro do empreendedorismo. Bem como a gestão por planilhas.

Sabemos a importância de gerir as finanças dentro do empreendedorismo. Contudo, é importante que o empreendedor entenda a separação de custos do negócio.

Falamos sobre as diferenças entre custos e despesas, caso queira conferir clique no link.

Primeiramente cabe ao empreendedor entender sobre a gestão da empresa, bem como seus planejamentos. Sendo assim, elabore planilhas de controles. Todavia, há planilhas prontas na internet que são ferramentas de planejamentos e controles. Ao passo que possa adaptá-las ao seu negócio.

Neste link você encontra algumas planilhas disponibilizadas pelo Sebrae. As planilhas são ferramentas importantes, uma vez que permitem a visualização ampla do seu negócio.

Entenda a classificação dos custos

Dentro de um negócio os custos são fatores necessários tanto para a produção dos produtos oferecidos pela empresa, quanto para a produção dos serviços. De modo que são os custos que mantém a empresa funcionando. Sendo assim os custos podem ser classificados como fixos e variáveis.

Custos fixos

São chamados de custos fixos os custos que permanecem constantes, independentemente da quantidade de produtos produzidos ou vendidos. Certamente os custos fixos fazem parte da estrutura da empresa. Alguns exemplos de custos fixos: Contas de consumo (água, luz, telefone), aluguel, material de limpeza, escritório, etc.

Variáveis

Custos variáveis são os custos que sofrem alterações de acordo com a situação atual. Ou seja, os custos que mudam de acordo com a produção ou vendas da empresa.

Por exemplo: Aumento de matéria-prima para a produção de chocolates na páscoa. De modo que a produção funcione 24 horas nesse período. Assim sendo, os custos de matéria-prima, salário de pessoal, conta de energia elétrica e manutenções das máquinas sofrem variações. Certamente esses percentuais precisam ser considerados num planejamento.