Clientes – Hábitos Noturnos de Compras

Venda online e novos hábitos dos clientes

Os clientes da cada segmento possuem hábitos que devem ser considerados na análise de público-alvo. Todavia, durante o período da madrugada muitas compras online são fechadas, e o mercado deve estar de olho nessa demanda.

São clientes que não têm tempo durante o dia, ou ainda, são pessoas que trabalham em horários não comerciais. Ao passo que também podem ser pessoas que comprem por impulsividade, já que não estavam com a intenção de compra.

Como aumentar as vendas no período noturno?

Para que suas vendas aumentem de forma positiva, o seu site deve estar preparado para receber os usuários visitantes. Por isso, é importante que analise itens que mantém o seu site no ar.

Sendo assim, a hospedagem do seu site deve ser qualificada, uma vez que o seu site deve funcionar 24 horas do dia, 7 dias por semana. Importante também que tenha um chatbot, uma vez que essa tecnologia permite que o cliente seja atendido de forma direcionada.

Chatbot e hospedagem qualificada

O atendimento via chatbot é uma maneira inteligente e assertiva de melhorar as vendas, principalmente para os clientes da madrugada. Haja vista que esses clientes em potencial muitas vezes abandonam as compras por não ter atendimento.

Por isso, o chatbot tira dúvidas através de FAQs inteligentes e humanizados, sendo um fator decisivo nas compras os clientes da madrugada.

Considere as particularidades do seu negócio

Claro que suas métricas lhe darão os retornos de forma segmentada, considerando as particularidades do seu negócio.

Portanto, além da hospedagem e do chatbot, pense em promoções considerando os clientes da madrugada, principalmente aos finais de semana, que aumentam os acessos aos sites de compras.