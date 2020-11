CNH Grátis: DETRAN libera 4 mil carteiras gratuitas; veja como se inscrever

Grande chance. Segundo informações do DETRAN, estão abertas novas 4.014 vagas gratuitas para o programa de Carteira Nacional de Habilitação (CNH Social). A oferta já atraiu mais de 36 mil pessoas.

De acordo com o edital, os candidatos deverão ter inscrição ativa no Cadastro para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico). Além disso, será exigido outros critérios constantes no edital, conforme disposto abaixo:

Na modalidade estadual, será necessário ter entre 18 e 25 anos e ter cursado e concluído o ensino médio na rede pública estadual.

Na modalidade urbana ou rural, os candidatos devem ter idade igual ou superior a 18 anos. Além disso, saber ler e escrever, e atender às condições estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro e pela lei estadual 20.834/2020.

Cada cidadão, ao se candidatar, será necessário escolher somente uma das modalidades acima: estudantil, urbana ou rural. Não podem participar, por exemplo:

pessoas que nos últimos 12 meses que antecedem à inscrição,

tenham praticado infração de trânsito de natureza gravíssima, grave ou ser reincidente em média.

Do quantitativo de vagas, 5% serão reservadas aos deficientes, com exceção das referentes à alteração para categoria D (não haverá reserva de vagas para deficientes).

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas deverão acessar o portal eletrônico do Detran GO. Os selecionados terão direito a:

agendamento de prova teórica

exame prático

exame médico

psicológico e toxicológico, exigido para categoria D.

Além disso, os profissionais terão isenção de taxas como inclusão no Renach, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular.

AléSerão oferecidos ainda o curso teórico de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três retestes gratuitos, através de parcerias com os Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Projeto quer CNH gratuita em todo o Brasil

A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) gratuitamente poderá ser emitida por pessoas de baixa renda. A proposta consta no texto do Projeto de Lei (PL) nº 3.904/2019, de autoria do deputado federal Emerson Miguel Petriv (PROS-PR).

A proposta do parlamentar tem objetivo de que a carteira seja empregada em fins profissionais. A ideia é que o programa alcance todo o território nacional. Sendo assim, o projeto esclarece que todas as etapas de emissão do documento serão gratuitas, desde os exames obrigatórios.

“Para as camadas mais pobres da população a Carteira Nacional de Habilitação – CNH constitui uma oportunidade a mais de conseguir emprego, de exercer uma atividade econômica. No entanto, com as exigências criadas pelo Código de Trânsito em vigor o custo com aulas, exames, prova de direção e outros custos administrativos, tem constituído impedimento para esta parte da população acessar os serviços de habilitação”, disse o deputado.

De acordo com o deputado, o projeto de lei tem por finalidade instituir o Programa CNH Social no âmbito nacional, destinado às pessoas de baixa renda, com a finalidade de possibilitar o acesso gratuito aos serviços de habilitação para conduzir veículos automotores.

