CoD: Black Ops Cold War ganhará clássico mapa Nuketown

A Activision anunciou nesta segunda-feira (23) que Call of Duty: Black Ops Cold War ganhará o mapa Nuketown ’84. O lançamento do novo cenário, que ficará gratuito para todos os jogadores, será realizado em 24 de dezembro.

Além do anúncio, também foi divulgado um trailer mostrando um pouco da ação no novo ambiente. O gameplay mostra que o cenário árido de Nuketown vai se misturar com os tiros e explosões dos combatentes de CoD. Veja, a seguir, o vídeo frenético do mapa.

Todos os jogadores que comprarem e fizerem login em CoD: Black Ops Cold War até 4 de dezembro ainda receberão gratuitamente o Pacote Armas Nuketown. O prêmio também será dado para quem jogar online o game até 20 de novembro, às 15h (horário de Brasília).

Esse pacote possuirá 10 itens, entre eles um projeto de escopeta, meia dúzia de pingentes de Arma, Adesivo Cobaias, Emblema Lenda Nuketown e mais. O pack é independente do mapa e poderá ser utilizado nos modos Multijogador, Zumbis e Warzone, cuja Primeira Temporada se inicia em 10 de dezembro.

O cenário Nuketown é um dos favoritos dos jogadores da franquia Call of Duty. Ele já havia aparecido em games como COD: Black Ops e COD: Mobile. O cenário é baseado nos anos 50 e mostra uma área afetada pelos efeitos de uma arma nuclear.

A promessa é que o cenário continuará frenéticoFonte: Activision/Divulgação

E você, está empolgado para jogar no mapa em CoD: Black Ops Cold War? Conte para a gente nos comentários!