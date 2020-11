Colts dominam Titans no segundo tempo, vencem clássico e assumem a ponta da AFC South

Os Colts podem até ter ido para o vestiário atrás no marcador em duelo com os Titans, em partida finalizada na madrugada desta quinta para sexta-feira (horário de Brasília), em Nashville, no Nissan Stadium. Mas quem levou para a casa a vitória em um emocionante clássico da divisão sul da AFC foi a franquia de Indiana, que derrubou Tennessee por 34 a 17, graças a uma performance defensiva absurda e também ao trabalho do time de especialistas, as duas unidades responsáveis por anular qualquer ação dos Titans no segundo tempo.

Com o resultado, Indianapolis chegou ao sexto triunfo na temporada em nove jogos, igualando o número de vitórias de Tennessee e assumindo a ponta da divisão. A AFC South tende a ser disputada palmo a palmo pelas duas equipes, que ainda voltarão a encontrar no dia 29 de novembro.

Apesar de ter descido para o intervalo de jogo perdendo por 17 a 13 no placar, Indianapolis tomou conta do jogo a partir do terceiro quarto. Tudo começou após um punt curto de Trevor Daniel, dos Titans, que viajou apenas 17 jardas e deixou os Colts na linha de 27 da equipe da casa. Foram necessárias apenas quatro jogadas para que Indianapolis assumisse a liderança no placar com um TD corrido de duas jardas de Nyheim Hines: 20 a 17.

Trevor Daniel voltaria a ter problemas na noite, quando teve um punt bloqueado por E. J. Speed e recuperado por T. J. Carrie. O cornerback retornou seis jardas para fazer outro touchdown. A liderança de Indianapolis dentro do Nissan Stadium ampliou: 27 a 17.

Os torcedores de Tennessee ainda veriam Stephen Gostowski errar um Field Goal de 44 jardas após uma campanha de 12 jogadas. Depois disso, coube aos Colts correr para o abraço. Phillip Rivers soltou o braço em uma conexão de 40 jardas com Michael Pittman, e faltando duas jardas para a endzone, Jacoby Brissett foi a campo para um quarterback sneak que determinou o placar final da partida: 34 a 17.

A defesa de Indianapolis provou o porquê de ser uma das mais dominantes da NFL na atual temporada. Mas o ataque dos Colts também produziu. Foram 430 jardas no total para os Colts contra 294 dos Titans. O running back Nyheim Hines terminou a partida com dois TDs, um corrido e outro por meio de passe, totalizando 115 jardas.

Phillip Rivers completou 29 de 39 passes, lançando para 308 jardas, um touchdown e nenhuma interceptação. Outro destaque do Colts foi o recebedor Michael Pittman, com sete recepções para 101 jardas. O kicker Rodrigo Blankenship, filho de mãe brasileira, acertou os dois Field Goals que tentou na noite, com o mais longo para 43 jardas no fim do último período, fundamental para deixar os Colts quatro pontos atrás do placar antes da ida para o intervalo.

Ryan Tannehill, quarterback dos Titans, teve uma partida bastante aquém. Foram 15 passes completados em 27, passando para apenas 147 jardas e um touchdown. Derrick Henry foi mais uma vez o coração do ataque de Tennessee, correndo para 103 jardas em 19 carregadas.

A partida ainda contou com a nota triste do defensive end Al-Quadin Muhammad, dos Colts, ter sido expulso próximo ao fim por ter desferido um soco em Ty Sambrailo, dos Titans.