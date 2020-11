Colts e Ravens fazem a ‘partida do coronavírus’ na semana 9 da NFL; onde ver e aposta

Baltimore Ravens enfrenta o Indianapolis Colts, pela semana 9 da NFL, neste domingo (8), em um jogo que terá implicações nos sonhos de chegar aos playoffs das duas equipes. Uma partida que tinha tudo para ter uma atmosfera tensa, pode ser esvaziada, sem a presença alguns astros, por causa do coronavírus.

É certo que o cornerback Marlon Humphrey, um dos mais bem pagos da NFL, não estará em campo, após ter testado positivo para Covid-19. Por terem tido contato próximo a ele, seis nomes da defesa de Baltimore podem ficar fora do duelo: Deshon Elliott, LJ Fort, Patrick Queen, Terrell Bonds, Malik Harrison e Tyus Bowser. Pelo Colts, um membro da comissão técnica está com coronavírus. O excelente guard Quenton Nelson, além de Michael Pittman, Sheldon Day e Tyquan Lewis entraram na lista de Covid-19 por terem tido contato ao membro do estafe. A decisão de todos esses nomes atuarem pode acontecer apenas no domingo, momentos antes do confronto.

Mas vamos falar da parte que interessa, o dentro do campo. Lamar Jackson, em uma temporada abaixo do esperado, busca a reabilitação diante da ótima defesa de Indianapolis. O quarterback não tem produzido o tanto que dele se espera, especialmente no jogo aéreo. Lançamentos com maior antecipação e mais paciência dentro do pocket são fundamentais para que o quarterback brilhe frente aos Colts.

Por Indianapolis, Philip Rivers pode ter uma tarefa mais facilitada caso a defesa de Baltimore esteja, realmente, desfalcada de seis nomes – quatro deles titulares do setor. O veterano quarterback, contudo, ainda terá que lidar com um front-7 poderoso dos Ravens, liderado por Calais Campbell.

Aposta

Para o Football Power Index, mecanismo criado pela ESPN dos Estados Unidos para análise probabilidades de resultados na NFL, mesmo fora de casa e desfalcado, o Baltimore é favorito na partida: 59.7%. Aos Colts, 40% de chance de vencer o confronto.

Ficha do Jogo

Indianapolis Colts x Baltimore Ravens

Semana 9 da NFL

Data: Domingo (8), 15h

Local: Lucas Oil Stadium, Indianapolis

Onde ver: ESPN2, ESPN Play e Game Pass da NFL