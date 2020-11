Com 21 gols, Thiago Galhardo alcança outra marca no Inter

O Internacional está nas quartas de final da Copa do Brasil. Na noite desta terça-feira, a equipe de Eduardo Coudet derrotou o Atlético-GO por 2 a 1 e contou com Thiago Galhardo, que anotou um dos gols da vitória.

Por falar no camisa 17, com o tento marcado no Beira-Rio, ele chegou a marca de 21 gols na temporada, o que o coloca no topo da artilharia vermelha.

Outro ponto importante é que agora só falta a Libertadores na lista de Galhardo, já que ele marcou gols no Gauchão, Brasileirão e Copa do Brasil.

Com a vaga garantida entre os oito melhores da competição, Galhardo e Inter aguardam o fim das oitavas de final e o sorteio na sede da CBF para saber quem será o seu próximo adversário.