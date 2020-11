Com 6.671 votos, Vera Dantas se reelege em Igreja Nova

A atual prefeita e candidata Vera Dantas conseguiu vencer as eleições municipais em Igreja Nova. Ela obteve 6.671 votos (51,85%). Dr. Maurício foi o segundo colocado com 5.413 votos (42,07%), Valério Beltrão ficou em terceiro com 499 votos (3,88%) e com 284 votos Dra. Ernestina com 2,21%.

Veja os vereadores eleitos de Igreja Nova: