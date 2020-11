Com a chegada de Ramón Díaz, Botafogo tenta melhorar desempenho e aproveitamento como mandante

Apesar da ausência das torcidas nos estádios por causa da pandemia, vencer em casa é crucial para uma boa campanha no Brasileirão. Esse será um dos primeiros desafios do novo técnico do Botafogo, o argentino Ramón Díaz. Atualmente, a equipe ocupa a penúltima colocação como mandante na competição com 11 pontos, 36% de aproveitamento, à frente apenas do lanterna Goiás.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Sob seus domínios, o Glorioso venceu duelos importantes contra Atlético-MG e Palmeiras, mas tropeçou e apenas empatou com Ceará, Goiás, Coritiba, Santos e o clássico Vovô contra o Fluminense. Além disso, o time perdeu para Internacional, Bahia e Vasco em casa, e deixou pelo caminho pontos preciosos na tabela. Até o momento, o alvinegro fez dez gols e sofreu doze no Nilton Santos.

Sem vencer há seis partidas e eliminado recentemente da Copa do Brasil para o Cuiabá, a equipe de General Severiano teve uma semana cheia de trabalho com a chegada da nova comissão técnica. O treinador Ramón Díaz se apresentou, conheceu o grupo, mas teve que retornar à Argentina ao lado Emiliano, filho e auxiliar-técnico, para passar por uma intervenção cirúrgica. Sendo assim, Osmar Ferreyra, outro auxiliar, segue comandando os treinamentos do Alvinegro.

Com isso, a comissão técnica terá pela frente dois jogos em casa para fazer com que o Glorioso reencontre o caminho das vitórias, e se afaste da zona de rebaixamento e do iminente perigo. O primeiro desafio será diante do RB Bragantino, às 20h (de Brasília), na segunda, no estádio Nilton Santos. No dia 22, por sua vez, o adversário será o Fortaleza, às 18h15, também em casa.

As vitórias nos confrontos diretos em casa são essenciais não só para subir na tabela, como também para reestabelecer a confiança da equipe. Nos primeiros dias de treinamento, a busca foi pela intensidade no intuito de exigir mais dos atletas durante as atividades. Ainda em novembro, o Botafogo fechará o mês no Mineirão, dia 25, às 21h30, contra o Atlético-MG, de Jorge Sampaoli.

– Tomamos uma linda responsabilidade de vir ao Botafogo. É uma equipe muito boa, um clube com uma grande história e temos um desafio muito importante pela frente. Chegamos nos primeiros treinos do time da melhor maneira, percebemos uma recepção muito boa da parte deles, os primeiros três dias foram muito intensos e estamos felizes com o trabalho – analisou Osmar Ferreyra,