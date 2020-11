Com Andrey e Abel, Palmeiras vence quase o mesmo número de jogos do que com Luxa no pós-pandemia

O Palmeiras vive o melhor momento na temporada com uma sequência de oito vitórias consecutivas sob os comandos de Andrey Lopes e Abel Ferreira. Cada um deles venceu quatro partidas.

A série começou logo após o revés para o Fortaleza, no primeiro compromisso de Andrey como interino. Assim, são oito triunfos e uma derrota no período após a saída de Vanderlei Luxemburgo.

Desde o retorno do futebol, dia 22 de julho, o Palmeiras entrou em campo 33 vezes, 24 delas com o ex-treinador. Foram dez vitórias, dez empates e quatro derrotas com Luxemburgo

Com praticamente um terço das partidas de Luxa, Cebola e Abel se aproximam do mesmo número de vitórias. O aproveitamento da dupla é de 88,8% e se considerar somente o treinador português a performance é perfeita em quatro jogos até o momento.

Com Luxemburgo, depois da pandemia, o Verdão ganhou 55,5% dos pontos. A passagem do técnico durou dez meses no total e o aproveitamento dele no geral foi de 60,5%. Números bem inferiores ao do atual momento vivido pelo time no ano, na disputa da Libertadores. Copa do Brasil e Brasileiro.