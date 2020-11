Com bom retrospecto, Palmeiras reencontra Ceará pela quarta vez na Copa do Brasil

O Palmeiras vai reencontrar um adversário já conhecido por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil 2020. Após sorteio na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (6), ficou decidido que o Verdão vai encarar o Ceará nas quartas de final da competição.

Está será a quarta vez que os dois times vão se enfrentar pelo torneio. O retrospecto é favorável ao lado alviverde: em três confrontos, os paulistas avançaram em duas oportunidades. Em 1997, com duas goleadas (5×2 e 5×0), e também em 1998, com um empate e uma goleada (1×1 e 6×0), no duelo que deu início à campanha do primeiro título de Copa do Brasil da história do Palmeiras.

Em 1994, entretanto, o Ceará eliminou o maior campeão do Brasil pela única vez, após um empate por 0 a 0 em Fortaleza, e outro por 1 a 1 no Parque Antártica. Naquela ocasião, Evair desperdiçou um dos poucos pênaltis de sua carreira e complicou a vida do time de Vanderlei Luxemburgo, que acabou eliminado.

Na próxima quarta-feira (11), o Palmeiras já inicia o duelo diante do time de Fernando Prass no Allianz Parque, e já na outra semana, decide a vaga no Castelão, na capital cearense.

O retrospecto do Verdão diante do Vozão no Allianz Parque também é favorável ao Alviverde Imponente: foram dois encontros e duas vitórias palmeirenses.

Relembre os confrontos entre Palmeiras x Ceará pela Copa do Brasil:



1994 – Oitavas de final

Ceará 0x0 Palmeiras

Palmeiras 1×1 Ceará

1997 – Quartas de final

Ceará 2×5 Palmeiras

Palmeiras 5×0 Ceará

1998 – Primeira fase

Ceará 1×1 Palmeiras

Palmeiras 6×0 Palmeiras