Com desfalques, Flamengo inicia preparação para duelo decisivo contra o São Paulo

Após o tropeço com o Atlético-GO pelo Campeonato Brasileiro no sábado, o Flamengo virou a chave e iniciou a preparação para enfrentar o São Paulo, pela Copa do Brasil. Na manhã desta segunda-feira, o técnico Rogério Ceni comandou a atividade no campo do CT do Ninho do Urubu e não pôde contar com o elenco completo.

As principais ausências foram os lesionados Pedro, Thiago Maia e Gabigol. Os três atletas iniciaram tratamento neste domingo e são dúvidas para a partida. Mas a lista de problemas não para por aí. Em processo de recuperação gradual, Rodrigo Caio e Filipe Luís treinaram à parte do elenco e fizeram apenas trabalhos leves. Já o meia Diego Ribas, tratado com pessimismo por Ceni no sábado, participou da atividade em campo reduzido com o restante do grupo.

+ Confira a tabela da Copa do Brasil

Além deles, os convocados Everton Ribeiro e Isla entram em campo nesta terça-feira pelas respectivas seleções e devem aumentar a lista de desfalques. Apesar de viajar direto de Montevidéu para São Paulo após o fim da partida, o meia tem grandes chances de ser titular pela Seleção Brasileira e não teria condições físicas. Já o lateral tem situação ainda mais complicada, já que seu jogo pelo Chile é em Caracas (VEN) e não volta em voo fretado direto ao Brasil.

Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro precisa vencer ao menos por um gol de diferença para levar aos pênaltis. Em caso de empate ou nova derrota, a vaga será do Tricolor Paulista.