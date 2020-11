Com direito a quatro interceptações, Raiders maltratam os Broncos e vencem mais uma

O Las Vegas Raiders segue em sua caçada pela pós-temporada da NFL. Neste domingo, jogando em casa, o time não tomou conhecimento do rival de divisão Denver Broncos, vencendo por 37 a 12. O time segue na segunda posição da AFC West, agora com seis vitórias e três derrotas e muito distante de qualquer ameaça da franquia do Colorado e também dos Chargers, com duas vitórias e sete derrotas.

O quarterback Drew Lock, dos Broncos, foi dominado pela defesa de Las Vegas, sendo interceptado quatro vezes. A única vez que o jogador teve respiro foi no garbage time, quando conseguiu conectar um passe para TD.

Com uma defesa tão dominante, Derek Carr nem precisou fazer muita coisa. Terminou o jogo com apenas 154 jardas passadas, nenhuma interceptação, nenhum sack, nenhum fumble. Um jogo pragmático, seguro e suficiente para assegurar a vitória no Allegiant Stadium.

Um dos grandes nomes de Las Vegas na noite foi o running back Josh Jacobs, com 21 carregadas para 112 jardas e dois touchdowns. O outro corredor dos Raiders, Devontae Booker, teve performance igual, com outros dois TDs e 81 jardas. Com seis vitórias e três derrotas na temporada, Las Vegas possui grandes chances de ser um dos três times garantidos na pós-temporada via Wild Card.