com dois belos gols, Bélgica vence, elimina a Inglaterra e decidirá classificação com a Dinamarca

Neste domingo (15), a Bélgica conquistou uma importante vitória nesta reta final da fase de grupos da Liga das Nações. Em compromisso contra a Inglaterra, em Leuven, os comandados do técnico Roberto Martínez venceram por 2 a 0, são os líderes do Grupo 2 e eliminaram os ingleses da competição.

Logo aos 10 minutos da primeira etapa, a Bélgica abriu o placar. Em jogada bem trabalhada, Lukaku recebeu e ajeitou para Tielemans. O jogador do Leicester City arriscou de fora da área, a bola ainda desviou, e entrou sem chances para o goleiro Pickford.

O segundo veio as 23 minutos. Em cobrança de falta, Mertens acertou o ângulo de Pickford para anotar o segundo para os belgas.

Segundo tempo

Na segunda etapa, a Inglaterra voltou buscando pressionar, já que necessitava reverter o resultado. Já a Bélgica apostava nos contra-ataques.

Mertens comemorando com Witsel gol marcado pela Bélgica em cima da Inglaterra pela Liga das Nações Getty Images

Aos 31, em jogada bem trabalhada pela Bélgica, Pickford fez excelente defesa em chute de Lukaku, evitando o terceiro gol dos donos da casa.

Sem mudança no placar, a Bélgica assegurou a vitória e está com 12 pontos, liderando o Grupo 2. A classificação será decidida na última rodada no confronto com a Dinamarca.

Com sete pontos, a Inglaterra está eliminada da Liga das Nações.

Ficha técnica

Bélgica 2 x 0 Inglaterra

Gols: Tielemans e Mertens (BEL)

BÉLGICA: Courtois; Alderweireld, Denayer e Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel e Hazard; De Bruyne, Mertens (Praet) e Lukaku. Técnico: Roberto Martinez

INGLATERRA: Pickford; Walker, Dier e Mings; Trippier (Sancho), Henderson (Winks), Rice e Chilwell (Saka); Mount (Calvert-Lewin), Grealish e Kane. Técnico: Gareth Southgate

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na terça-feira pela Ligas das Nações: