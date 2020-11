Com dois de Haaland e um de Hazard, Borussia Dortmund vence o Brugge

Pelo Grupo F da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund visitou o Club Brugge, na Bélgica, e não tomou conhecimento do adversário. Com um gol de Thorgan Hazard, irmão do jogador do Real Madrid, e dois de Erling Haaland, os aurinegros venceram por 3 a 0 e lideram a chave.

PRIMEIRO TEMPO TRANQUILO

​Os alemães dominaram a etapa inicial e marcaram todos os gols antes do intervalo. Aos13 minutos, Delaney cruzou da esquerda, o goleiro desviou, Meunier furou e Hazard aproveitou a sobra. Logo em seguida, após bate e rebate em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Haaland, que só empurrou para o gol. O último foi depois de Meunier receber lindo passe dentro da área e deixar para o norueguês Haaland fazer mais um.

ADMINISTRANDO A VANTAGEM

Com o resultado garantido, o Borussia Dortmund se poupou no segundo tempo, administrou o jogo e pouco ameaçou os donos da casa. Com uma sequência pesada de jogos, o time de Lucien Favre apenas esperou o apito final do árbitro Damir Skomina, da Eslovênia.

SEQUÊNCIA NA CHAMPIONS

Na próxima rodada da Liga dos Campeões, que acontecerá somente no fim de novembro, Brugge e Borussia Dortmund se encontram novamente. Desta vez, o jogo será no Signal Iduna Park, na Alemanha. A partida acontece no dia 24, às 17h (de Brasília).