Com estreia de Cabrini, Domingo Espetacular é mais visto do que A Fazenda · .

A estreia de Roberto Cabrini como repórter especial do Domingo Espetacular fez bem para o ibope do jornalístico da Record. Ontem (29), a revista eletrônica apresentada por Eduardo Ribeiro e Carolina Ferraz anotou 10,6 pontos na Grande São Paulo e foi mais vista do que A Fazenda 12.

O reality show, que tradicionalmente ocupa o topo do ranking de audiência da emissora, ficou com 10,1 pontos de média, seguido pelo Hora do Faro, com 9,5.

No Domingo Espetacular, o quadro A Grande Reportagem, que contou com a volta de Cabrini à Record, marcou 11,9 pontos de média e ocupiou a vice-liderança. No mesmo horário, entre 20h59 e 21h26, o SBT fechou com 7,9 pontos de média.

Em seu primeiro trabalho no programa, o jornalista apresentou uma investigação do caso Tatiana Spitzner, encontrada morta em casa após ter caído do quarto andar de um prédio na cidade de em Guarapuava, no Paraná, em julho de 2018.

Cabrini conversou com o pai da advogada, Jorge Spitzner, e com o marido dela, Luis Felipe Manvailer, que está preso como o principal suspeito pela morte. Nesta semana, ele enfrenta o julgamento da acusação de assassinato da Tatiana.

Confira abaixo as audiências de domingo, 29 de novembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 12,5 Santa Missa 5,2 Antena Paulista 6,1 Pequenas Empresas, Grandes Negócios 7,2 Globo Rural 10,5 Flash Eleições (8h54-9h05) 11,1 Auto Esporte 9,6 Esporte Espetacular 8,7 Fórmula 1: GP do Bahrein 9,3 Flash Eleições (12h23-12h27) 9,4 Flash Eleições (14h17-14h33) 9,2 Temperatura Máxima: Capitão América – Guerra Civil 12,0 Flash Eleições (17h04-17h15) 14,9 Domingão do Faustão 14,7 Flash Eleições (17h55-18h11) 13,3 Fantástico 18,2 Domingo Maior: November Man: Um Espião Nunca Morre 10,0 Cinemaço: Noé 5,8 Hora 1 4,6 Média do dia (7h/0h): 7,1 Igreja Universal do Reino de Deus 1,0 Faixa Record Kids 4,5 Cine Maior: O Escorpião Rei 6,6 Hora do Faro 9,5 Domingo Espetacular 10,6 Mundo Record Prêmios 9,9 A Fazenda 12 10,1 Câmera Record 6,3 Igreja Universal 1,2

Média do dia (7h/0h): 6,1 Jornal da Semana SBT 2,9 Pé Na Estrada 2,8 Acelerados 2,1 Sempre Bem 1,7 Duelo de Mães 1,9 Notícias Impressionantes 4,0 Domingo Legal 6,8 Eliana 6,7 Roda a Roda 7,2 Flash SBT Eleições (19h44-19h47) 7,5 Programa Silvio Santos 7,9 Poder em Foco 3,5 O Crime Não Compensa 2,6 Primeiro Impacto 2,6

Fonte: Emissoras