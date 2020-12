Com fama de traíra, Camila faz barraco e termina aos prantos · .

Após iniciar seu namoro com Edu (Reynaldo Gianecchini), Camila (Carolina Dieckmann) terá que se acostumar a conviver com a fama de traíra em Laços de Família. Durante uma discussão com Ciça (Julia Feldens), ela protagonizará um barraco na livraria. Sem aguentar a pressão, a jovem acabará aos prantos na novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

Camila chegará à livraria de Miguel (Tony Ramos) e será atendida pela filha do dono. A estudante dirá que está procurando dois livros, mas acha que a atendente não saberá lhe dar as informações que precisa.

Ciça perguntará por que a colega pensa isso, e a filha de Helena (Vera Fischer) afirmará que a garota não se dedica ao trabalho. “Onde você tá querendo chegar, hein?”, questionará a irmã de Paulo (Flávio Silvino).

“Preocupa-se demais com os outros, fala da vida de todo mundo… Não deve sobrar tempo pra nada”, provocará a loira. Ciça se irritará e perguntará se a outra foi até lá para irritá-la. “Não, eu vim aqui pra comprar dois livros. Não sei como você teve a cara de pau de vir me atender”, soltará Camila.

A filha de Miguel perguntará o que foi que ela fez para ser tratada daquela maneira. “Fica falando da minha vida, inventando coisas”, vai disparar a personagem de Carolina Dieckmann. “Só falo o que todo mundo fala. Que você está namorando com Edu, isso não é segredo pra ninguém. A Íris [Deborah Secco] até te chama de Judas”, lembrará.

Consequências do amor

“Isso não me atinge, a Íris morreu pra mim. Aliás, o que vocês sentem é inveja, ciúmes. Você mesma no Japão ficava dando em cima dele e ele nem percebia sua existência”, provocará a “fura-olho”.

Ciça dirá que Edu não a notou porque Camila ficava todo o tempo chamando atenção do rapaz. Já a loira tentará justificar ao falar que o médico era namorado de sua mãe. “Era, e você já dava em cima dele descaradamente”, gritará Ciça, na lata.

Com o barraco formado, Miguel chegará e chamará Camila para um café em seu escritório. Na cena seguinte, ela aparecerá chorando. “Será que vão me crucificar a vida inteira por causa disso? Achar que fui desleal com minha mãe?”, perguntará a jovem.

Miguel ouvirá o desabafo da garota e observará que ela não deve se incomodar com a opinião das meninas, mas sim com a sua própria consciência.

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer nas suas novelas preferidas!