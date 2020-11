Com gol nos acréscimos, Bahia vence e joga Botafogo para a zona do rebaixamento

O Bahia derrotou o Botafogo por 1 a 0, neste domingo, em Salvador. Com o resultado, os alvinegros seguem com 20 pontos, abrindo a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já os baianos, com 22, se afastaram da degola, ocupando a 14ª colocação.

Disputa de bola durante Bahia x Botafogo Felipe Oliveira / EC Bahia

O duelo foi disputado em ritmo morno, sem muita emoção. O gol da vitória do Bahia veio nos acréscimos, com Rodriguinho, de pênalti.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Bragantino, no Nilton Santos, na segunda-feira da próxima semana.

O Bahia atua no mesmo dia, contra o Coritiba, no Couto Pereira.

O jogo

O confronto começou em ritmo morno. O Bahia tentou pressionar, mas o Botafogo não sofria qualquer tipo de perigo.

A primeira boa chance da partida aconteceu somente aos 24 minutos. Elias recebeu na entrada da área, mas chutou pela linha de fundo.

O Botafogo respondeu em seguida. Matheus Babi tocou para Bruno Nazário, que chutou colocado, bem próximo da trave.

O Bahia quase abriu o placar aos 37 minutos. Após cobrança de escanteio, Lucas Fonseca cabeceou para grande defesa de Saulo, que espalmou para tirar o perigo.

Melhores em campo, os donos da casa chegaram a marcar aos 43. Fessim chutou em cima de Marcelo Benevenuto, mas subiu mais que o zagueiro para cabecear em direção ao gol. O goleiro Saulo faria defesa tranquila, mas falhou feio e colocou a bola para dentro.

Só que, após checagem do VAR, o gol foi anulado por falta no início da jogada, para a sorte do arqueiro alvinegro. Assim, o duelo seguiu empatado até o intervalo.

No segundo tempo, o panorama do confronto continuou o mesmo. O Bahia tinha mais posse de bola, mas pouco incomodava a zaga alvinegra. Já o Botafogo buscava os contra-ataques, sem qualquer sucesso.

A primeira boa chance da etapa final só aconteceu aos 35 minutos. Gilberto recebeu passe na área e chutou colocado muito próximo do gol de Saulo.

Nos minutos finais, as duas equipes ainda esboçaram um avanço. Já nos acréscimos, Marcelo Benevenuto foi cortar chute e a bola bateu em sua mão.

O árbitro marcou pênalti e manteve a decisão mesmo após ser chamado no VAR. Rodriguinho cobrou com categoria para dar a vitória aos donos da casa, em Salvador.

FICHA TÉCNICA:

BAHIA 1 X 0 BOTAFOGO

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Data: 8 de novembro de 2020, domingo

Hora: 18h15 (de Brasília)

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Wagner Reway (PB)

Cartões amarelos: Gregore e Elias (Bahia); Matheus Babi, Marcelo Benevenuto e Bruno Nazário (Botafogo)

GOL: BAHIA: Rodriguinho, aos 53min do segundo tempo

BAHIA: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Anderson Martins e Juninho Capixaba; Gregore, Elias e Daniel (Rodriguinho); Rossi (Gilberto), Fessin (Alesson) e Élber (Marco Antônio) Técnico: Mano Menezes

BOTAFOGO: Saulo, Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu e Victor Luís; Caio Alexandre, José Welison (Luiz Otávio) e Bruno Nazário; Kelvin (Kalou), Guilherme Santos (Davi Araújo) (Éber Bessa) e Matheus Babi Técnico: Flavio Tenius (interino)