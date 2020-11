Com gol nos minutos finais, Guarani derrota o CSA

Foi no sufoco, mas o Guarani derrotou o CSA por 2 a 1 na abertura do returno da Série B, em jogo realizado no Brinco de Ouro da Princesa. Com o placar, o Bugre ficou na 12ª posição, com 24 pontos. O Azulão é o 7º, com 28 pontos.

Na próxima rodada, o Guarani visita o Cruzeiro, no Mineirão. O CSA recebe a Chapecoense, no Rei Pelé.

O jogo



Com apenas 4 minutos o Guarani vencia o duelo. Após pênalti em cima de Lucas Crispim, o meia chamou a responsabilidade e bateu no canto para balançar a rede, 1 a 0.

O gol no início esfriou o ímpeto da partida. Mesmo com a vantagem, o Bugre não fazia a pressão para ampliar o marcador e o CSA apresentava dificuldades para buscar a reação.

Aos 39 minutos o Azulão chegou ao empate. Na cobrança de lateral, a zaga deu bobeira e Pimpão acertou uma linda bicicleta, 1 a 1.

Na etapa final o CSA voltou melhor. Em pouco mais de 10 minutos a equipe criou duas chances. Na primeira, Lucas parou em Gabriel. Depois, Andrigo ficou no goleiro e na sobra Pimpão mandou para fora.

Com mais dificuldade para criar, a boa chance do Bugre veio na bola aérea. No cruzamento da esquerda, Bruno Sávio desvia e Matheus Mendes consegue defender. A resposta do Azulão veio no chute de Allano, que passou perto do poste.

Quando parecia que o jogo ficaria empatado, o Guarani chegou a vitória. Lucas Abreu aproveitou a sobra da defesa e pegou de primeira. A bola ganhou altura e morreu no ângulo do arqueiro, 2 a 1.