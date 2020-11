Com gols dos craques do Brasileirão, campanha ‘Doe Gols’ já beneficiou mais de mil crianças

Esta semana, o Campeonato Brasileiro chegou na metade e a campanha “Doe Gols” já beneficiou1.350 crianças de 13 entidade em nove estados do país. No projeto realizado pelo SporTV, cada gol marcado na Série A se transforma na doação de três pares de tênis. Até agora, os artilheiros dos 20 clubes que disputam o título já balançaram a rede 450 vezes em 182 jogos.

O “Esporte Espetacular” deste domingo apresenta algumas entidades e crianças beneficiadas, e conversa com o maior responsável pelo alto número de doações: o jogador Thiago Galhardo, artilheiro isolado do Brasileirão, com 15 gols marcados. “Fico muito feliz de colaborar com esse projeto. Espero seguir fazendo gols para continuar brigando pela artilharia do campeonato”, diz o jogador do Internacional, time que lidera a competição com 10 vitórias em 19 jogos.

Em seu segundo ano, o “Doe Gols” conta com o apoio da Centauro, maior rede multicanal de artigos esportivos da América Latina, e da “Play For a Cause”. Os torcedores também podem participar doando um par de tênis no site www.doegols.com.br.