Com kicker ‘meio’ brasileiro, confira a seleção do L! dos novatos da temporada da NFL

Com o fim da semana 9, na última segunda-feira (13), a NFL ultrapassou a metade da temporada. Com todos os times já tendo atuado, ao menos, oito vezes, o Lance! traz para você a seleção dos novatos até o momento. O destaque fica pela ótima briga entre Justin Herbert, do Los Angeles Chargers, e Joe Burrow, do Cincinnati Bengals, pelo posto de número 1.

O quarterback é a principal posição do futebol americano, capaz de decidir o destino de uma franquia quando tem um talento de primeira prateleira. A posição é também a mais difícil de definir quem será o titular da seleção dos rookies. Joe Burrow, até agora, tem 2272 jardas, 11 touchdowns, cinco interceptações e um rating de 89.2. Enquanto pelo lado dos californianos, Herbert tem menos jardas, 2146, porém mais touchdowns, 17. A sexta escolha no último Draft ainda tem cinco interceptações e um rating de 104.7.

Apesar dos dois lados terem bons argumentos, a honra fica com Justin Herbert, que tem dado sinais de que vai brilhar por muitos anos com a camisa dos Chargers.

Na posição de running back, James Robinson, que sequer foi draftado, é o escolhido. O jogador do Jacksonville Jaguars tem na temporada sete touchdowns anotados e 805 jardas totais – 580 corridas e 225 recebidas.

A dupla de wide receivers é formada por Justin Jefferson do Minnesota Vikings e Ceedee Lamb, do Dallas Cowboys, respectivamente. Jefferson vem fazendo grande temporada apesar de Minnesota ter poucas chances de conquistar uma vaga para os playoffs. Até agora 627 jardas, com uma média de 18.4 por recepção, e três touchdowns. Lamb, como era de se esperar, está se salvando em uma temporada decepcionante dos Cowboys. O jogador tem 595 jardas, com três touchdowns, e média de 13.5 por recepção. A mística da camisa 88 segue intacta em Dallas.

Na posição de tight end, mais um jogador da AFC North aparece por aqui: Harrison Bryant, do Cleveland Browns. Escolhido na quarta rodada do draft, o camisa 88 já soma três touchdowns, 15 recepções, 151 jardas e uma média de 10.1 por recepção. Seu melhor jogo foi na semana 7 em confronto divisional contra o Cincinatti Bengals, vitória por 37 a 34. Foram quatro recepções para 56 jardas, uma média de 14 por recepção e dois touchdowns.

Na linha ofensiva, começamos pela posição de tackle. Jedrick Wills Jr., do Cleveland Browns, e Tristan Wirfs, do Tampa Bay Buccaneers, são os destaques na posição. Ambos tem tido uma temporada muito sólida, lidando contra excelentes pass rushers e mantendo em pé Baker Mayfield e Tom Brady. Por dentro da linha ofensiva, Cesar Ruiz, do New Orleans Saints, o versátil Michael Onwenu, do New England Patriots, e Damien Lewis, do Seattle Seahawks, têm se destacado tanto na proteção ao quarterback quanto abrindo espaços para o jogo corrido.

Na unidade defensiva, pelo meio da linha, temos a dupla defensive tackles, primeiro Derrick Brown dos Panthers, sétima escolha geral que tem feito uma temporada sólida – com 22 tackles no total. O companheiro de posição é Tershawn Wharton do Kansas City Chiefs, produto de Missouri S&T. O defensor conseguiu um total de 20 tackles, um sack, dois tackles para perdas de jardas e ainda um fumble forçado e um recuperado.

Na beirada da linha defensiva, o destaque é segunda escolha geral do último draft Chase Young, do Washington Football Team. O camisa 99 conseguiu até o momento 20 tackles, um fumble forçado e uma média de 3.5 sacks por jogo. Concorre ao prêmio de novato do ano. No lado oposto a Young, Alex Highsmith, do Pittsburgh Steelers, que tem 11 tackles, 1 sack e uma interceptação. O defensive end tem jogado com inteligência, não cometendo erros em sequência, e sendo bem versátil no esquema defensivo dos Steelers.

Os linebackers selecionados foram escolhas de primeira rodada, Patrick Queen, do Baltimore Ravens, e Kenneth Murray, do Los Angeles Chargers. Queen tem sido um dos fortes concorrentes ao prêmio de novato do ano. Até o momento, são incríveis 52 tackles, dois sacks e dois fumbles forçados. O produto de LSU foi eleito o melhor jogador da AFC na semana 5, na partida contra o rival de divisão Cincinnati Bengals, vencida por 27 a 3. Naquele jogo, Queen liderou a defesa com nove tackles, um sack, dois fumbles forçados, um touchdown e um fumble recuperado.

Murray também tem um número expressivo de tackles, 51. O veloz linebacker dos Chargers ainda tem três passes defendidos, demonstrando bom entendimento de como defender o jogo aéreo.

Na secundária, os cornerbacks escolhidos foram da NFC North: Jeff Okudah, do Detroit Lions, e Jaylon Johnson, Chicago Bears. Okudah tem 37 tackles, além de uma interceptação na vitória por 26 a 23 contra os Cardinals. Johnson tem incríveis 12 passes defendidos, sendo o segundo melhor de toda NFL. O jogador ainda soma 28 tackles totais e é uma das gratas surpresas da forte defesa dos Bears.

Por fim, Antoine Winfield Jr., do Tampa Bay Buccaneers, Julian Blackmon, do Indianapolis Colts, e Jeremy Chinn, do Carolina Panthers, completam a seleção de calouros do Lance!, que joga com três safeties por motivos de ousadia.

Winfield é outro forte concorrente ao novato do ano, são 51 tackles, dois sacks, um fumble forçado, uma interceptação e quatro passes defendidos. Já Chinn tem 67 tackles, uma interceptação e cinco passes defendidos, sendo um dos líderes da defesa dos Panthers. Por fim, Julian Blackmon tem impressionado nos Colts. O jogador tem duas interceptações, seis passes defendidos, 21 tackles e dois tackles para perdas de jardas.

E nos special teams, o kicker Rodrigo Blackenship do Indianapolis Colts foi o escolhido para ser o homem dos chutes do time. O prospecto de Georgia vem fazendo uma boa temporada com 80 pontos já anotados, com mais de 90% de acerto de seus chutes. Blankenship é filho de mãe brasileira, apesar de ter nascido e vivido nos Estados Unidos durante toda sua vida.