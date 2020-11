Com Laços de Família, Vale a Pena Ver de Novo tem pior ibope em nove meses · .

Em uma sexta-feira (27) em que os programas da tarde ficaram abaixo da média em todas as emissoras na Grande São Paulo, a novela Laços de Família marcou apenas 15,1 pontos de ibope. Esse é o pior resultado de uma reprise do Vale a Pena Ver de Novo desde 26 de fevereiro, Quarta-Feira de Cinzas –na ocasião, Avenida Brasil ficou com 14,6 pontos.

Na sequência da reprise do fim de tarde da Globo, Malhação (com 16,2 de média) e Flor do Caribe (com 17,3) também tiveram os seus piores desempenhos em uma sexta-feira.

Depois de bater recorde semanal no Vale a Pena Ver de Novo entre os dias 16 e 20 de novembro, com 19,5 pontos, Laços de Família teve a sua pior semana entre 23 e 27 de novembro e fechou com média 17,0 pontos.

Confira abaixo as audiências de sexta-feira, 27 de novembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 13,9 Bom Dia São Paulo 8,3 Bom Dia Brasil 7,6 Mais Você 5,7 Encontro com Fátima Bernardes 5,8 SP1 9,0 Globo Esporte 9,3 Horário Eleitoral 8,1 Jornal Hoje 10,5 Sessão da Tarde: Agente 86 9,6 Laços de Família 15,1 Malhação 16,2 Flor do Caribe 18,7 SP2 21,0 Haja Coração 23,4 Horário Eleitoral 23,0 Jornal Nacional 26,3 A Força do Querer 28,2 Globo Repórter 19,0 FBI 13,3 Jornal da Globo 9,0 Conversa com Bial 7,2 Corujão 1: Central do Brasil 5,8 Corujão 2: Ligações Perigosas 4,2 Média do dia (7h/0h): 6,2 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h45) 2,6 Balanço Geral Manhã (rede) 2,3 Balanço Geral Manhã (local) 3,5 Fala Brasil 3,5 Hoje em Dia 4,6 JR 24H (manhã) 4,4 Balanço Geral SP (média total) 7,3 Horário Eleitoral 7,1 Escrava Mãe 4,6 JR 24H (Tarde 1) 3,8 Cidade Alerta 6,2 JR 24H (Tarde 2) 6,0 Jornal da Record (média total) 7,3 Horário Eleitoral 7,6 Amor Sem Igual 8,4 Jesus 6,8 A Fazenda 12 12,3 Game dos Clones 7,5 JR 24H (madrugada) 3,8 Inteligência e Fé 1,2 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7 Entre Linhas 0,6 Igreja Universal do Reino de Deus 0,6

Média do dia (7h/0h): 5,5 Primeiro Impacto 3,6 Bom Dia & Cia (médita total) 5,8 Horário Eleitoral 5,7 Triturando 4,6 Casos de Família 5,0 Triunfo do Amor 6,2 Quando me Apaixono 6,8 SBT Brasil 6,6 Horário Eleitoral 6,4 Roda a Roda 8,5 Cupom Premiado Baú 8,9 Chiquititas 7,6 Programa do Ratinho 5,3 Tela de Sucessos: Marley e Eu 5,4 The Noite 3,9 Operação Mesquita 2,3 Roda a Roda (reapresentação) 2,0 Triturando (reapresentação) 1,7 SBT Brasil (reapresentação) 1,9 Longmire – O Xerife 1,9

Fonte: Emissoras