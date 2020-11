Com lambanças de goleiro, brilho de João Félix e gol de Suárez, Atlético de Madrid goleia e assume liderança de LaLiga

Jogando em casa, o Atlético de Madrid não teve dificuldades para golear o Cádiz por 4 a 0. A partida, válida pela nona rodada de LaLiga, foi realizada no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, neste sábado (07/11).

Os gols do duelo foram marcados por João Félix (dois), Marcos Llorente e Luis Suárez.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Pré-venda disponível em DisneyPlus.com

Com a vitória, o time comandado pelo técnico Diego Simeone chegou aos 17 pontos e divide a liderança com a Real Sociedad, mas tem um jogo a menos – e maior saldo de gols – do que o adversário. É a única equipe invicta do torneio.

Os donos da casa abriram o placar após falha bizarra da defesa do Cádiz. Aos sete minutos do primeiro tempo, Ledesma trombou com o zagueiro Cali. A bola sobrou para Llorente, que cruzou na medida para João Félix completar de cabeça para o fundo da rede.

A equipe colchonera seguiu no ataque e ampliou a vantagem, aos 21 minutos. Depois de jogada pela direita, Trippier passou para Llorente, que ganhou na dividida com o defensor do Cádiz. O camisa 14 chutou sem muita força, mas a bola bateu na perna esquerda do goleiro Ledesma, que aceitou.

No segundo tempo, Luis Suárez marcou o terceiro gol colchonero. Aos sete minutos, ele fez tabela com João Félix, recebeu livre dentro da área e chutou cruzado, sem chances para o arqueiro.

O melhor lance do Cádiz aconteceu aos 36. Negredo fez ótima jogada e deu passe para Garrido, que acertou um chute forte no canto esquerdo de Oblak. O goleiro esloveno pulou com rapidez e espalmou a bola.

O Atlético ainda teve tempo de marcar o quarto gol. Aos 44, Correa deu passe para João Félix, que dominou a bola no peito e chutou com categoria.

Getty Images

Atletico de Madrid 4 x 0 Cádiz

GOLS: João Félix (duas vezes), Llorente, Suárez

ATLETICO DE MADRID: Oblak, Giménez, Savic, Hermoso, Trippier, Saúl, Herrera (Torreira), Koke (Kondogbia), Llorente (Correa), Suárez (Lemar) e João Félix;

Técnico: Diego Simeone

CÁDIZ: Ledesma, Jiménez, Cala, Espino (Jairo Izquierdo), Akapo (Alcalá), Jonsson, Fernández (Pombo), Alex, Salvi, Negredo e Lozano (Perea);

Técnico: Álvaro Cervera

O Cadiz sofreu o 1º gol como visitante. A equipe vinha 4 vitórias fora de casa em LaLiga.

7º gol de João Félix na temporada. Ele é o artilheiro do Atletico.

João Félix tem 5 gols em LaLiga. O português balançou as redes 6 vezes nos últimos 4 jogos – somando todas as competições.

3ª vitória seguida do Atletico no Espanhol

Próximos jogos

As equipes voltarão a jogar por LaLiga depois da Data Fifa

Sábado, 21/11, 15h*: Atletico de Madrid x Barcelona

Domingo, 22/10, 10h15*: Cádiz x Real Sociedad

*horário de Brasília