Com mudanças, Marcelo Oliveira define a Ponte Preta para jogo contra o América-MG

A Ponte Preta está preparada para o duelo contra o América-MG. Na coletiva de imprensa, o técnico Marcelo Oliveira não fez mistério e deu a escalação da Macaca.

De acordo com o treinador, o meio-campo Oyama e o atacante Tiago Oroboó ganham uma chance. Na zaga, Ruan Renato assume a vaga do lesionado Rayan.

Provável Escalação: Ygor Vinhas, Apodi, Luizão, Ruan Renato e Guilherme Lazaroni; Barreto, Dawhan, Luis Oyama e João Paulo; Bruno Rodrigues e Tigo Orobó

Com 30 pontos conquistados, a Macaca aparece na 5ª colocação da Série B. O Coelho, rival do fim de semana, aparece na 3ª posição, com 35 pontos.