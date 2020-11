Com números de G4, Carille ‘estabiliza’ Ittihad e segue rotina de recordes na carreira

O técnico Fabio Carille assumiu o Al-Ittihad no meio da temporada 19/20 com uma missão: salvar a equipe do rebaixamento naquela edição do Campeonato Saudita. A comissão do treinador, porém, fez mais do que isso. Além de engatar uma ótima sequência e garantir o Ittihad na elite nacional, Carille começou a acumular recordes e quebrar tabus, como fez outras vezes quando comandou o Corinthians e o Al-Wehda, também da Arábia.

Nos últimos dez jogos, incluindo a temporada passada, o Ittihad sofreu apenas uma derrota, alcançando o aproveitamento de 57% dos pontos disputados. Esses números colocariam o clube saudita no G4 em duas das últimas três edições da liga nacional, alcançando a classificação para a Champions Asiática.

Além disso, ele conquistou dois feitos notáveis já no Ittihad: vitória no clássico contra o Al-Ahli, que não acontecia há nove anos na competição, e a maior goleada da história do clube sobre o também rival Al-Shabab, por 5 a 1. No comando do também saudita Al-Wehda, Carille teve o melhor início de competição da história do clube, com 58% dos pontos conquistados. Ele saiu do clube o deixando na quarta posição na tabela.

Quando comandou o Corinthians, no Brasil, Fabio também era conhecido por quebra de recordes, vencer mata-matas e, principalmente, ter ótimo retrospecto em clássicos. Ele teve 64% de aproveitamento nos jogos contra Santos, São Paulo e Palmeiras. Nos jogos eliminatórios, o aproveitamento é avassalador: 24 vitórias em 28 partidas eliminatórias.

Com quatro títulos em apenas três anos comandando o Timão, incluindo um tricampeonato paulista conquistado depois de 80 anos, Carille também detém a segunda maior série invicta da história do clube, com 34 jogos, atrás apenas da campanha construída por Oswaldo Brandão, com 37 jogos, em 1957.

Com reforços e participando do planejamento desde o início da temporada pela primeira vez no clube, Carille comanda o Ittihad em sua segunda competição nacional na temporada 20/21. Atualmente, a equipe soma cinco pontos em quatro partidas disputadas.