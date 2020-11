Com retorno de Veiga e Willian, Palmeiras começa preparação para a Libertadores

Na manhã desta segunda-feira, o Palmeiras iniciou a preparação para a partida de volta contra o Delfín, do Equador, pela Copa Libertadores, marcada para as 19h15 (de Brasília) de quarta-feira, no Allianz Parque. Recuperados de covid-19, Raphael Veiga e Willian Bigode participaram do treinamento desta segunda.

Ambos ficaram fora das partidas contra Goiás, Delfín e Athletico-PR. Jaílson, que estava em transição física após ter se recuperado de covid-19, também foi uma novidade nos trabalhos no gramado. Já os atletas que começaram como titulares contra o Athletico-PR realizara trabalhos regenerativos nas dependências internas da Academia.

O técnico Abel Ferreira fez um treino intenso dividido em três partes: na primeira, trabalhou a marcação e a aproximação. Na segunda, deu enfoque aos goleiros, estimulando o aperfeiçoamento do balanço e da troca de passes. Para completar, fez uma atividade com os jogadores de linha para trabalhar as triangulações e as finalizações, por parte dos atacantes, e as rebatidas e outros movimentos, por parte dos zagueiros.

O Palmeiras volta à Academia de futebol nesta terça-feira para realizar o último treinamento antes de encarar o Delfín pela partida decisiva das quartas de final da Copa Libertadores. Na primeira partida, disputada no Equador, o time alviverde ganhou por 3 a 1.