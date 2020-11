Com um a menos, Benfica busca empate no fim contra o Rangers e mantém invencibilidade na Europa League

O Benfica foi valente e conseguiu um empate heroico contra o Rangers, partida que teve transmissão exclusiva do FOX Sports, pela Europa League. A equipe de Jorge Jesus buscou um empate em 3 a 3 nos minutos finais.

O Benfica saiu na frente com o gol contra de Connor Goldson. No entanto, aos 18 minutos, Otamendi foi expulso e complicou.

Aos 24 minutos, Diogo Gonçalves, também contra, deixou tudo igual. A virada do Rangers veio um minuto depois, com Glen Kamara. Morelos ampliou já na segunda etapa fazendo 3 a 1.

Mesmo com um a menos, o Benfica continuou buscando o gol. E foi premiado aos 32 minutos. Rafa Silva fez 3 a 2 e colocou fogo no jogo.

Reserva na partida, o destaque do time, Darwin Núñez, foi o responsável por deixar tudo igual. Já nos acréscimos, ele fez o quarto gol em três jogos para fazer 3 a 3.

Com o resultado, os dois times seguem com sete pontos. Lech, com três, e Standard Liège, com zero, completam a chave.

Benfica 3 x 3 Rangers

GOLS: Benfica: Goldson (contra), Rafa Silva e Darwin Núñez; Rangers: Diogo Gonçalves (contra), Glen Kamara e Alfredo Morelos

BENFICA: Vlachodimos; Gonçalves (Gilberto), Otamendi, Vertonghen, Tavares (Grimaldo); Weigl, Taarabt, Rafa, Pizzi (Jardel) e Everton (Waldschmidt); Seferovic (Darwin) Técnico: Jorge Jesus

RANGERS: Rangers: McGregor; Tavernier, Goldson, Helander e Barisic; Jack, Kamara e Davis; Aribo (Arfield), Morelos e Kent) Técnico: Steven Gerrard

Foi o quarto gol em três jogos de Darwin Núñez na competição.

Rangers e Benfica sem invictos na Europa League

Classificação

GRUPO D

1. Rangers: 7 pontos

2. Benfica: 7 pontos

3. Lech Poznan: 3 pontos

4. Standard Liège: 0 ponto

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Domingo, 08/11, 17h*, Benfica x Braga, Português

Domingo, 08/11, 12h*, Rangers x Hamilton, Escocês

*horário de Brasília