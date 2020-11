Com zaga criticada, Flamengo encara Atlético-MG, time que mais o goleou no século, e algoz Sampaoli

O Flamengo volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro e tenta apagar a última impressão deixada na competição: o 4 a 1 sofrido para o São Paulo. A defesa tem sido criticada e terá pela frente o Atlético-MG, time que mais goleou os cariocas no século, neste domingo, às 18h15.

Se os mineiros já preocupam por ser um adversário direto na tabela e responsável pela derrota na estreia de Domènec Torrent, o retrospecto neste século é para fazer qualquer rubro-negro ligar o sinal de alerta.

Ao todo, foram cinco goleadas aplicadas pelo Atlético-MG desde 2001. A primeira, e maior delas, aconteceu em 2004. Na ocasião, um nada generoso 6 a 1 aplicado no Flamengo, que brigava contra o rebaixamento naquele ano e se livrou apenas na última rodada. Alex Mineiro, com dois gols, Zé Antonio, Marcio Santos, Renato e Wagner marcaram. O atacante Jean, herói do tri carioca no mesmo ano, descontou.

A segunda ‘sacolada’ do Atético aconteceu no Brasileirão de 2010. Também em casa, a vitória desta vez foi por 4 a 1. Renan Oliveira, com dois gols, Obina e Tardelli fizeram os gols, enquanto Marquinhos, ex-Cruzeiro, Inter e Palmeiras, fez o de honra.

O ano de 2014 foi o mais doloroso para o Flamengo contra o Atlético-MG. Um sacode pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil, com uma eliminação traumática. Depois de vencer na ida por 2 a 0, o time carioca ainda saiu na frente no Mineirão com o atacante Everton, atualmente no Grêmio. Só que o Galo foi para cima e buscou a vaga marcando quatro gols. Carlos, Maicosuel, Dátolo e Luan fizeram.

Duas semanas depois, agora no Independência, o Atlético-MG venceu pelo Brasileirão por 4 a 0. Luan, o carrasco da Copa do Brasil, marcou duas vezes, enquanto Tardelli e Dodô fecharam o placar diante dos cariocas.

A última goleada aconteceu em 2015. Em jogo válido pelo Brasileirão, também no Independência, vitória por 4 a 1. Marcelo, contra, Jemerson, duas vezes, e Dátolo marcaram, com Paulinho descontando.

Se no século as goleadas foram presentes contra o Atlético-MG, diante de Sampaoli o retrospecto também é ruim. Em cinco jogos contra o Argentino, foram 4 derrotas e apenas uma vitória.

Duas das quatro derrotas foram por 4 a 0. Uma, na época em que o argentino estava na Universidad de Chile, em 2011, contra o time de Ronaldinho Gaúcho e companhia. A outra foi na última rodada do Brasileirão do ano passado, quando Sampaoli estava no Santos.