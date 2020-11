Como assistir à TV Globo online no celular e no computador

Assistir TV online é uma grande facilidade para quem gosta de acompanhar seus programas favoritos, aonde estiver e a qualquer hora, usando celular, tablet, notebook, desktop ou smart TV. Diversas emissoras oferecem essa possibilidade, entre as quais a Rede Globo.

Principal canal de TV do Brasil, a Globo disponibiliza seu sinal gratuitamente na internet, com acesso por meio da plataforma Globoplay, seja pelo app ou no navegador. Novelas, telejornais, jogos de futebol e outros eventos esportivos, séries, filmes, programas de auditório e reality shows são algumas das atrações que você pode ver ao vivo pela web.

Lançado em 2015, o serviço de streaming da Globo oferece ao usuário a chance de assistir ao canal pela internet de graça, acompanhando a programação da sua cidade. Inicialmente, a plataforma só disponibilizava o sinal para São Paulo e Rio de Janeiro, mas atualmente já é possível visualizar os programas locais em diversas regiões e até mesmo nos Estados Unidos.

App Globoplay.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Além do Globoplay grátis, que oferece acesso à programação da Globo, o serviço conta com planos pagos. Dependendo do tipo de assinatura, é possível assistir às novelas clássicas da emissora, séries e filmes, como na Netflix e outros serviços do tipo, ou ainda conferir os canais fechados do Grupo Globo ao vivo pela internet.

Como assistir Globo online pelo celular

Para assistir Globo ao vivo pelo celular, você vai precisar fazer login na plataforma, com uma conta Globo. O cadastro é gratuito e pode ser feito na hora, na página do serviço, bastando informar os dados solicitados. Também é possível se cadastrar usando o seu perfil no Facebook ou uma conta Google.

Agora, faça o seguinte:

1. Baixe o app GloboPlay, na Google Play Store ou na App Store, conforme o seu dispositivo.

2. Instale o aplicativo em seu smartphone e toque no ícone dele para abri-lo.

3. Em uma das primeiras telas, você será questionado se deseja ativar a localização do celular. Dê a permissão, pois ela é necessária para ter acesso ao sinal ao vivo.

Localização do celular.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

4. Na próxima tela, toque na opção “Já tenho um login”.

Login.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

5. Agora, informe os dados da sua conta Globo (e-mail e senha) e toque em “Entrar”. Caso queira usar outros tipos de credenciais, toque no ícone do Facebook ou da Google e forneça as informações.

Dados de acesso.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

6. Já na página inicial do app, role a tela para baixo e aperte a opção “Assista ao Vivo / Agora na Globo”.

Globo online ao vivo e grátis.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

7. Feito isso, você terá acesso à programação ao vivo na tela do celular, desde que essa opção esteja disponível na sua região.

O passo a passo acima também serve para usar a plataforma em um tablet. Quanto ao acesso pela smart TV, verifique se o seu aparelho possui compatibilidade com o app Globoplay. Caso tenha, basta baixá-lo e seguir as mesmas dicas anteriores.

Como assistir Globo online pelo computador

Prefere assistir Globoplay grátis no computador?

1. Abra o navegador, acesse a página do Globoplay e clique em “Ativar”, para indicar a sua localização.

Página inicial.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

2. Em seguida, clique no ícone no canto direito superior e escolha “Entrar”.

Login na plataforma.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

3. Informe seus dados de acesso (e-mail e senha cadastrada) e clique em “Entrar”.

Informando dados de acesso ao serviço.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

4. Pronto! Você já está assistindo à Globo ao vivo e de graça pelo computador.

TV Globo online ao vivo no PC.Fonte: André Dias – Tecmundo/Reprodução

Canal TV Globo fora da área de cobertura

Ao tentar assistir TV online Globo pelo celular ou computador, alguns usuários podem visualizar a mensagem “Canal TV Globo fora da área de cobertura”. Isso acontece porque o sinal da emissora possui restrições em algumas regiões, como dito anteriormente.

Como a programação é exibida de acordo com a localização, informada por meio do GPS do dispositivo, você não terá acesso ao sinal ao vivo se estiver em uma região sem cobertura do serviço.

Na página de ajuda plataforma, é possível saber em quais cidades há o sinal ao vivo da Globo no Globoplay, lembrando que o usuário não consegue assistir à programação local de outro município.