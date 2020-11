Como baixar filmes e séries no Disney+ para assistir offline

Com pouco mais de 1 semana desde o lançamento do Disney+ no Brasil, a plataforma de streaming já se tornou uma das queridinhas de quem é fã de séries e filmes, afinal o catálogo reúne desde os clássicos da Disney até produções mais atuais, além de conteúdos exclusivos.

De The Mandalorian e Hannah Montana até um documentário exclusivo da cantora Taylor Swift, não há dúvidas de que existe o conteúdo perfeito para você no Disney+. No quesito facilidade de streaming, a Disney também não deixou a desejar. Assim como nos concorrentes, é possível fazer o download do conteúdo para assistir offline e sem gastar a rede de dados.

Como baixar filmes e séries no Disney+

Acesse sua conta com login e senha.

Utilize a barra de busca para encontrar o filme a que deseja assistir.

Clique no segundo ícone ao lado do botão “Assistir” (a setinha que aponta para baixo) e o download vai começar automaticamente.

Assim que for finalizado o download, o título estará disponível na seção “Downloads”, encontrada no terceiro ícone da barra principal de comandos, conforme a imagem a seguir.

Além de baixar filmes, é possível fazer o download de temporadas inteiras de séries. Para isso, você deve seguir estes passos:

Procure a série na barra de busca.

Selecione a temporada escolhida.

Clique no ícone de download ao lado da palavra “Temporada”. Se quiser fazer o download de apenas alguns episódios, clique na setinha ao lado do capítulo.





Baixar filmes e séries no Disney+ é muito fácil e com certeza uma opção incrível para quem nem sempre tem a internet à disposição.

Vale lembrar que é possível mudar as opções de download. Em “Configurações do Aplicativo”, você pode optar entre fazer o download apenas quando conectado a uma rede Wi-Fi ou por meio dos dados de internet móvel e selecionar o armazenamento interno ou em um chip externo. Na mesma tela, é possível excluir todos os downloads de uma única vez. Dessa forma, você economiza tempo e pode gerenciar melhor o armazenamento do aparelho.

Downloads de filmes e séries podem ser feitos em smartphones Android ou iOS, bem como em tablets. Até o momento, a opção não está disponível para computadores e outros dispositivos, como PlayStation.

Saiba mais sobre o Disney+

A plataforma de streaming reúne conteúdos de Disney, Pixar, Universo Marvel, Star Wars e National Geographic. São centenas de títulos familiares disponíveis, passando por filmes de ação e aventura, comédias, musicais, documentários e muito mais.

A assinatura mensal da plataforma custa R$ 27,90, e é possível optar pelo plano anual por R$ 227,90, que pode ser parcelado no cartão de crédito. As opções de débito online e boleto só estão disponíveis para o pagamento mensal.

O Disney+ permite assistir ao streaming em até quatro telas e possibilita a criação de perfis dentro da mesma conta; logo, você consegue indicações de conteúdos personalizados de acordo com o seu gosto. Por último, é possível criar perfis infantis para controlar melhor ao que as crianças assistem em seus dispositivos.

Gostou de saber mais sobre como baixar filmes e séries no Disney+? Então deixe o seu comentário e aproveite para compartilhar este tutorial completo nas redes sociais.