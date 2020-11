Como checar se uma notícia é falsa no WhatsApp?

O WhatsApp mantém parcerias com entidades e organizações independentes que trabalham diariamente na verificação de fatos e revisão de notícias. No Brasil, a empresa tem conexão com Agência Lupa, Aos Fatos, AFP Checamos (Agence France-Presse) e Estadão Verifica, que têm certificação validada na Rede Internacional de Checagem de Fatos (IFCN).

Essas organizações se tornaram canais dentro do WhatsApp e podem ser contatadas com apenas alguns toques. Veja como.

Rede Internacional de Checagem de Fatos

A International Fact-Checking Network foi lançada em 2015 e desde então monitora tendências, formatos e desenvolvimento de políticas sobre checagem de fatos em mais de 70 países. É possível contatá-la pelo link ou pelo número +1 (727) 291 2606 via WhatsApp.

Agência Lupa

Também fundada em 2015, a Agência Lupa combate falsas notícias e desinformação por meio de verificação de fatos e educação midiática. Em 2020, a entidade inaugurou um canal no WhatsApp para receber sugestões de rumores em áudio, vídeo e texto. O link de contato pode ser acessado clicando aqui ou por meio do WhatsApp no número +55 (21) 99193-3751.

Aos Fatos

No canal do WhatsApp da Aos Fatos, o usuário pode checar informações com o auxílio de uma inteligência artificial automatizada para sua maior segurança e sem intermediários. É possível contatá-la pelo link ou pelo número +55 (21) 99956-5882.

Estadão Verifica

O canal do WhatsApp do Estadão Verifica usa os códigos de princípio estabelecidos pela IFCN para efetuar a checagem de fatos, prometendo imparcialidade e segurança no julgamento. É possível enviar fotos, vídeos e áudios para análise. O contato é feito no link ou pelo número +55 (11) 97683-7490.

AFP Checamos

A Agence France-Presse foi criada em 1835 na França e se tornou uma das empresas mais proeminentes no ramo. Ela também está presente no combate à desinformação no WhatsApp e pode ser contatada pelo número +55 (21) 98217-2344 ou acessando seu link.

Comprova

O Comprova é uma colaboração entre os 28 principais veículos jornalísticos do Brasil para combater desinformação e propagação de fake news. É possível contatá-la clicando neste link ou pelo WhatsApp no número +55 (11) 97795-0022.

Fato ou Fake

Fato ou Fake é o serviço de checagem de fatos do Grupo Globo lançado em novembro em forma de canal do WhatsApp. Ele pode ser contatado pelo link ou pelo número +55 (21) 99474-1741.