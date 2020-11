Como comprar carros usados sem problemas

Comprar um carro, seja novo ou usado, é uma transação importante que requer muita atenção e muito foco, pois envolve uma boa quantidade de dinheiro. É a compra de um bem que será usado para trabalhar ou para usufruir com a família, mas é sempre um bem muito importante e, por isso, exige prudência.

O mercado de venda de carros usados é muito grande, os modelos mais antigos continuam tendo interesse para os compradores e os motivos são simples: preços mais em conta e equipamentos e acessórios que não precisam ser adquiridos paralelamente.

Sendo o objetivo uma negociação boa para ambas as partes, é recomendável prestar atenção em cada detalhe, pois os carros usados para venda nem sempre são o que parecem ser. Para uma compra satisfatória, há certos itens especiais que devem ser lembrados.

Carros usados de uma agência ou de um proprietário direto?

Mesmo sendo as duas opções válidas e possíveis, escolher uma agência proporciona maior segurança, principalmente por conta da garantia. Hoje em dia é muito simples procurar carros usados para venda na internet; existem muitos sites oferecendo diversos modelos, diferentes preços e opções.

Pesquisando diversos sites, será possível começar tendo uma idéia de valores e modelos de veículos, para definir que tipo de carro o comprador quer e se o seu orçamento permite realizar essa compra.

É obvio que ver o carro através de uma foto não é a mesma coisa que ver o carro pessoalmente. Mas existem dicas importantes para poder fazer a transação online e fazer um bom negocio.

Como fazer a compra online

É verdade que as pessoas ficam impressionadas com lindas fotos. As imagens são fundamentais na hora de promover um produto, qualquer um. É bom lembrar o ditado que diz que “uma imagem vale mais do que mil palavras”! Mas no caso da compra de um carro, é muito importante não se apaixonar pelas fotos e sim prestar muita atenção aos detalhes.

Agendar uma visita para conhecer o veículo e tirar dúvidas pessoalmente será o passo definitivo para fechar a negociação. Mas é necessário que essa visita seja feita de dia, porque a luz natural permite ver qualquer defeito na pintura, nas rodas e no interior do carro.

O pedido de informação sobre o dono (ou os donos) do carro em questão, deve ser feito antes da visita, para que o comprador possa fazer as correspondentes verificações. Solicitar o historia mecânica do veiculo, pedir quilometragem, consumo, onde foi utilizado o carro (nas ruas da cidade ou nas estradas), perguntar se sofreu algum acidente. Tudo isso é fundamental para poder avaliar se o carro é o ideal.

No Detran é possível checar informação através do número da placa do carro. Todos os carros usados para venda têm os seus dados no Detran! Portanto, é fundamental fazer essa verificação que, por sinal, pode ser feita via internet.

Quando o comprador for conhecer pessoalmente o veículo, o indicado é olhar cada detalhe, tocar os acessórios e continuar investigando, perguntando. Não deixar nenhuma pergunta para depois, por mais simples e obvia que possa parecer.

O ideal é levar um mecânico amigo ou conhecido, que possa fazer a verificação nessa mesma visita. Certamente ele saberá examinar o veículo com foco em cada detalhe importante, como por exemplo: encontrar um arranhão na lataria ou um amassado disfarçado com pintura.

A vistoria que pode ser feita através de um test-drive é fundamental, porque é dirigindo que é possível perceber a suspensão, a embreagem, os freios e o estado dos pneus. Além disso, verificar se as janelas sobem e descem sem problemas, se o estofado dos bancos está bem cuidado, como também o volante e os pedais.

Por que motivo deve-se checar o estado geral do veículo?

Sentar dentro do carro e testar o ar condicionado, o radio, cada botão do painel e o porta-luvas é também necessário, porque tudo isso indicará não só como o proprietário desse carro o cuidou, mas também a provável quilometragem.

Esse é o ponto principal: a quilometragem. De um modo geral, calcula-se que um carro percorre entre 10 e 15 mil quilômetros por ano. Tendo em conta esse cálculo, será possível saber se a quilometragem informada pelo vendedor do carro é verdadeira ou não. Isso, adicionado ao estado do carro poderá dar uma idéia da veracidade da informação.

Portanto, o estado geral do veículo permitirá afirmar –ou negar– as informações dadas ao comprador.